Sergio Canales: "Me moría de vergüenza cuando llegué al vestuario del Real Madrid"

El centrocampista de la Real Sociedad Sergio Canales se "moría de vergüenza" cuando llegó primera vez al vestuario del Real Madrid, club que le fichó cuando solo tenía 18 años, y apuntó que cuando se quiso dar cuenta estaba jugando en Primera División.

"Me moría de vergüenza. No sabía dónde ni con quién sentarme. Estaba rodeado de las figuras a las que siempre admiré, y yo era uno de ellos", indica Canales en una entrevista a la revista 'Vogue' en su número de mayo.

Además, el jugador cántabro, de 26 años, explica que él no eligió el fútbol sino que el fútbol le "eligió" a él. "Destacaba en el colegio y cuando me quise dar cuenta estaba en Primera División", matizó al respecto.

Sin embargo, su carrera ha estado marcado por sus tres lesiones de rodilla, que cortaron su inicial progresión. "He recibido mensajes de apoyo y superación de miles de personas, pero yo no me siento ejemplo de nada ni de nadie. Mi mensaje para aquellos que sufren esta lesión es que se puede salir. Yo lo he hecho en tres ocasiones", confiesa.