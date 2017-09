El Shanghai Shenhua deja fuera a Tévez, el mejor pagado, por sobrepeso

Etiquetas

El delantero argentino del Shanghai Shenhua, Carlos Tévez, ha sido apartado del equipo después de que su nuevo técnico, Wu Jingui, le vea con "sobrepeso" y no considere que se encuentre "preparado físicamente".

"No le voy a elegir por el momento. Tévez no está preparado físicamente. No está en forma como para jugar", señaló Wu para 'South China Morning Post'. "Está con sobrepeso al igual que Guarín. Tengo que tomar la responsabilidad por el equipo y por los jugadores", admitió el nuevo técnico del Shanghai Shenhua, descartando así a los dos mejores futbolistas que tiene en su equipo.

Carlos Tévez regresó a China después de dos semanas recuperándose de una lesión muscular en Argentina. En ese período, su forma física ha decrecido hasta tal punto que su entrenador, con el que solo ha conversado sobre "aspectos tácticos", no tiene pensado contar con él "por el momento".

"Si no estás capacitado para dar el máximo, no hay motivo para que te elija. He entrenando a muchas estrellas y mis jugadores nunca son escogidos por su reputación", añadió Wu Jingui, nuevo entrenador que sustituye a Gustavo Poyet y que vivirá su estreno ante el Shanghai SIPG, segundo clasificado de la Superliga China.