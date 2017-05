Soldado: "Hemos visto que al Barça se le puede hacer daño al contraataque"

Etiquetas

El jugador del Villarreal CF Roberto Soldado ha manifestado este jueves que confía en ganar en el Camp Nou el sábado al FC Barcelona y parece tener claro cómo intentarlo, a través de uno de los puntos fuertes de su equipo como es el contraataque y que, a su vez, es una debilidad del conjunto de Luis Enrique Martínez que esperan saber aprovechar.

"Cuando juegas allí siempre tienes alguna ocasión y hay que estar certeros para que acaben en gol. Sabemos que será un partido exigente, vamos a correr mucho detrás de la pelota pero cuando la tengamos hay que mantenerla para dar oxígeno y mantener la posesión en ciertos momentos, y sobre todo al contraataque hemos visto que se les puede hacer daño y es uno de nuestros puntos fuertes", comentó en rueda de prensa.

Además recordó y celebró que contra los equipos grandes el Villarreal "siempre da la cara y va a conseguir las victorias". "El partido del sábado no debe ser diferente. Va a ser un partido distinto ante un equipo que te exige mucho defensivamente pero te deja ofensivamente utilizar tus armas y debemos aprovecharlo. No he ganado nunca en el Camp Nou y espero que esta vez sea la buena", se sinceró el delantero.

Y es que el 'Submarino amarillo' está "muy cerca" de conseguir un objetivo, estar en Europa, en el que el listón está muy alto. "Siendo una de las mejores temporadas del Villarreal quizá nos podamos quedar fuera de Europa pero sabemos que esto no puede pasar. Llevamos todo el año en puestos europeos, quedan tres jornadas y el equipo debe estar ahí", manifestó.

"Estamos en un estado de forma ahora muy bueno después de conseguir estas victorias. Nos enfrentamos a un rival que se está jugando mucho pero tenemos que pensar en nosotros. Estamos convencidos de que podemos hacer un gran partido y rascar algún punto, que es la mentalidad con la que vamos a ir a Barcelona. Las opciones de ser quintos pasan por Barcelona porque es el primer partido que tenemos", opinó.

Tanto Athletic Club como Real Sociedad están cerca del Villarreal y su quinta plaza, a 1 y 2 puntos respectivamente, por lo que cree que les apretarán hasta la última jornada. "Los 3 puntos del sábado son vitales para nosotros, aunque sabemos que se juegan la Liga y que será un partido muy complicado. Debemos hacer un partido perfecto y que no tengan su día pero hay que confiar en que ello pueda suceder", confió.

"Mientras haya posibilidades queremos soñar alto, sabemos que meternos en 'Champions' es muy difícil y que hay que hacer los 9 puntos que nos quedan, es muy difícil empezando por el partido contra el Barça, aunque mientras haya posibilidades vamos a lucharlo. Pero primero hay que asegurar la Europa League", apuntó al respecto Soldado.

A nivel personal, el '9' aseguró estar "contento" porque después de la lesión que tuvo no esperaba jugar tanto en este final de temporada. "No estoy a mi mejor nivel ni mucho menos pero sí aportando cosas al equipo, y el estado de forma es bueno. Hay que conseguir los objetivos y será una gran temporada", relativizó.

"Este año con Cédric ha sido un poco la consecuencia del año pasado cuando jugamos juntos. Estamos los dos ahí, bastante frescos con lo que nos hemos perdido durante la temporada y ojalá podamos seguir mostrando esa complicidad en las tres jornadas que quedan", comentó sobre su buena relación con Bakambu, compañero en la delantera del equipo 'groguet'.