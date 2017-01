Valverde: "No veo por ningún lado la asequibilidad del Barça"

Etiquetas

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha asegurado este martes en la previa del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey frente al FC Barcelona en el Camp Nou, cuando deberán defender el 2-1 de la ida en San Mamés, que no ve "por ningún lado" la "asequibilidad" de los blaugranas pese a llevar dos partidos sin ganar, aunque ha dejado claro que no tienen "ningún miedo" ni del equipo ni del feudo rival.

"No veo por ningún lado la asequibilidad del Barça en esta ocasión, lo veo igual de complicado que siempre en las previas. Antes del partido, antes de ir al Camp Nou que sabes que 90 minutos son como 300, que el partido no termina nunca. Lo veo difícil, me gustaría no tener razón pero me parece que la tengo", apuntó en rueda de prensa.

Así, por mucho que ganaran en la ida o que el Barça sólo rescatara un punto al final del partido ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica (1-1) y puedan buscar resarcirse, irán sin miedo al Camp Nou y sin pensar demasiado en la presión que se pueda ejercer desde Barcelona al arbitraje. "No tenemos ningún medio al partido ni a la situación de enfrentarnos al Barcelona, el árbitro puede cometer un error a favor de uno u otro como siempre", apuntó.

"El Barça ha ganado muchos títulos y nadie ha pensado que ha sido porque el árbitro favorecía, qué va, sino porque lo merecía. El árbitro a veces favorece y otras perjudica, es una parte más del juego. Todos tenemos esa mirada selectiva que nos hace ver penaltis en el área contraria pero no en la nuestra, o vemos agresiones o forcejeos en los otros y no en los nuestros", comentó al respecto.

Además, sobre el partido de ida, aseguró que fue intenso pero bonito a la par. "El otro día fue un partido con mucha tensión pero creo que fue un buen partido de Copa y esperamos mañana hacer otro buen partido, ellos porque son un gran equipo y nosotros porque queremos serlo. El ruido de fuera no nos descentra de lo importante", aseguró Valverde.

En lo deportivo cree que el Barça saldrá a por todas desde el inicio y aseguró que estarán preparados para ello. "El Barça va a tener a todas sus estrellas para jugar contra nosotros y sabemos que no les vamos a coger despistados. Puedes cogerles con algo de despiste si tienen el marcador a favor, pero mañana van perdiendo desde el inicio y van a salir a por todas", argumentó.

"Imagino que querrán resarcirse de los dos últimos resultados. Aparte de intentar pasar la eliminatoria intentarán hacer un buen partido para su gente igual que nosotros queremos hacerlo bien para la nuestra. Imagino que saldrán fuertes y debemos estar preparados, al final van en desventaja", reiteró en este sentido.

WILLIAMS, EN DUDA.

Por otro lado, desveló que el delantero Iñaki Williams, autor del 2-0 en la ida, es duda por un proceso febril y que podría añadirse a las bajas por lesión del portero Kepa o del defensa Lekue, además de a las de Raúl García y Ander Iturraspe por sanción, al ser expulsados en la ida. "No va a entrenar Iñaki Williams, estaba con un proceso febril, también Raúl García aunque no puede jugar. Va a entrenar con nosotros Asier Villalibre, estamos los justos para la convocatoria, la única incógnita es la de Iñaki, a ver cómo se encuentra mañana. Iñigo no ha entrenado y estás descartado", apuntó.

Preguntado por Neymar y su aparente mal estado de forma en cuanto a ver portería, le restó importancia y recordó que contra el Athletic suele ofrecer buenos partidos. "Nosotros a veces arriesgamos en el juego y suele tener espacio para correr. Lo hizo bien este año, el año pasado tanto en Copa como en Liga fue incisivo. Me gustaría que estuviera más en crisis de lo que dicen, y Suárez puede aparecer en cualquier momento. No creo que tengan ningún tipo de ansiedad", apuntó.

"No contar con jugadores sí nos puede trastocar pero al final cambiar uno u otro jugador no nos va a cambiar nuestra forma de jugar. Sería un absurdo. Tenemos un funcionamiento, ellos ya saben cómo nos manejamos nosotros y nosotros cómo lo hacen ellos", concluyó en cuanto a las bajas de unos y otros, que nos inexistentes en el cuadro blaugrana.