Vitolo: "Ahora mismo no me planteo mi futuro en otro sitio que no sea el Sevilla"

El centrocampista del Sevilla Víctor Machín, 'Vitolo', está "muy contento" en su actual club, con el que tiene contrato hasta 2020 y del que no tiene pensado salir porque desde que le ficharon le han valorado "mucho" y porque quiere seguir mejorando en un equipo que se ha ganado "el respeto de todos".

"Estoy muy contento en el Sevilla. Ahora mismo no me planteo mi futuro en otro sitio porque desde que llegué me han valorado mucho. A cualquier futbolista le gustaría jugar en un grande y el Sevilla lo es", se sinceró Vitolo en una entrevista concedida a la revista de 'Sportium'.

El futbolista canario se ve "en el mejor momento" de su carrera, pero tiene claro que no se pone "techo". "Trabajo para ser un poquito mejor cada día y me encanta luchar en cada partido", añadió al respecto.

El internacional pide "ir partido a partido" para comprobar si el equipo andaluz puede pelear por LaLiga. "Todo depende del día a día. No vale de nada decirlo y luego fallar, que sería lo normal. Si al final de temporada podemos estar ahí arriba, mejor", puntualizó el sevillista.

De todos modos, la "meta" del Sevilla es clasificarse para competición europea. "Si es para la 'Champions' estupendo y si nos metemos en la Europa League estaríamos cumpliendo igualmente con el objetivo, aunque de forma más discreta", recalcó, asegurando que ganar el máximo torneo continental es "complicado".

"Sería un error decir que sí. Una cosa es ir a por todas y no renunciar a nada y otra muy distinta postularnos. Hoy en día hay varios equipos en España y en Europa muy superiores al nuestro y cuya meta sí es ganar la 'Champions'. En el club hay mucha ilusión por seguir avanzando y todos queremos hacer algo muy bonito este año en la 'Champions', pero hay que ir paso a paso", advirtió Vitolo, que cree que Real Madrid, Barça y Atlético "son los favoritos" para ganarla.

Sin embargo, sabe que su equipo se ha "ganado el respeto de todos" por la "gesta" de sus tres títulos consecutivos de la Europa League. "Ni se me pasaba por la cabeza cuando llegué. El Sevilla lleva muchos años haciendo muy bien las cosas, nadie se cansa de ganar", subrayó.

Estos éxitos llegaron de la mano de Unai Emery, sustituido ahora en el banquillo por Jorge Sampaoli, con el que están "encantados". "Es un gran profesional, muy exigente y que cuida mucho a sus jugadores. Quiere ganar jugando bien al fútbol. Buscamos el toque y el contacto permanente con el balón porque siempre quiere dominar al rival", puntualizó el canario, que pese a esto, tiene "un gran recuerdo" del irundarra. "Me hizo mejor futbolista", sentenció.

El de Las Palmas recuerda que antes de su eclosión lo pasó "muy mal" por una "gravísima" lesión de rodilla. "Pensé que no volvería a jugar al fútbol, pero me puse a trabajar y ahora valoro muchísimo lo que tengo. Con sacrificio se consigue ser el mismo de antes", confesó.

"JUGAR UN MUNDIAL SERÍA ALGO ÚNICO"

En cuanto a la selección española, el sevillista, indiscutible de momento para Julen Lopetegui, remarcó que jugar el Mundial de Rusia de 2018 "queda muy lejos". "Pero si mantengo la línea actual tendré muchas opciones de estar en la lista definitiva, siempre y cuando las lesiones me respeten", declaró.

"Me siento orgulloso de representar a mi país. Es un sueño que tenía desde pequeñito. En la selección me siento igual de bien que en mi club y jugar un Mundial sería algo único", agregó el canario, que califica al nuevo seleccionador como "muy cercano" y del que ha sentido "mucho cariño".

"Me pide profundidad. A España le gusta jugar al toque y necesita futbolistas que rompan buscando espacios. Me está dando mucha confianza, en las charlas se nota que es un gran entrenador", recalcó el centrocampista.

Para este, la 'Roja' tiene "mucho peso en el fútbol internacional" y "cuenta con grandísimos jugadores", pero considera "complicado hacer un pronóstico" sobre la cita del año que viene. "Lo primero es clasificarse y después pensar en objetivos mayores", avisa.

Finalmente, Vitolo afirmó que admira a Messi, Iniesta, a los que se llevaría a su equipo, y Neymar, y que prefiere al argentino, un jugador "impresionante y que cambia él solo un partido", por delante de Cristiano Ronaldo. Además, el manchego es su ídolo deportivo, mientras que Rivaldo y Ronaldo Nazario son sus ídolos futbolísticos y el 'Cholo' Simeone es su técnico preferido al margen de Sampaoli.