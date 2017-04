Voro: "¿Madrid A o Madrid B? Prefiero el Madrid C, el filial"

Etiquetas

"Estamos sin objetivos por desgracia, pero este partido motiva a cualquiera"

El entrenador del Valencia CF, Salvador González 'Voro', ha asegurado este viernes que preferiría medirse este sábado al 'Madrid C', en referencia por si prefería la versión titular o la de los suplentes del equipo blanco, mientras que por otro lado ha lamentado no tener objetivos, aunque afrontan un "reto que motiva".

"¿Madrid A o Madrid B? Prefiero el Madrid C, el filial. Está claro que el Madrid tiene grandes futbolistas, una plantilla de un nivel espectacular y los que están jugando están sacando los partidos adelante. No estoy confiado si juegan unos u otros, todos son buenos. Y es un equipo que en casa tiene números espectaculares", manifestó en rueda de prensa.

Sea cuál sea el once rival que tenga enfrente, Voro recalcó que saldrán a intentar ganar para dejar una buena imagen pese a no tener nada en juego. "Estamos sin objetivos por desgracia, y quedan cuatro partidos, pero este partido motiva a cualquiera porque es un gran reto y un gran rival. Y vamos con la libertad de poder rendir sin esa presión de lo que son los puntos necesarios para un objetivo concreto", avisó.

"Vamos a intentar con lo que tenemos lo mejor. Lo más importante es que los futbolistas que salten den un buen rendimiento. No tenemos la urgencia o necesidad de los puntos por objetivos, una desgracia por supuesto, pero sí la necesidad de competir en este escenario ante un gran rival y a eso nos agarramos", añadió al respecto.

Y es que Voro, pese a las bajas de Enzo Pérez o Simone Zaza, quiere ver en sus jugadores ganas de obtener el triunfo. "Vamos con esa ilusión, sabemos de la dificultad y el Madrid se está jugando la Liga pero es nuestra ilusión ante un rival que motiva. Vamos a disputar el partido con la ilusión de ganar a un gran equipo, con esa idea vamos", remarcó.

"Al Real Madrid es muy complicado arrebatarle la pelota, tenemos que aprovechar los espacios, defender bien por dentro. Ellos por fuera y por dentro te pueden hacer daño. No quiero decir que el equipo vaya a jugar atrás y a la contra, pero es complicado quitarle el balón y el Madrid es letal a la contra y con espacios", destacó sobre el equipo blanco.

De ahí que el entrenador 'che' considere vital cuajar una gran actuación para poder robar puntos. "Me gustaría ver el resultado del día del Granada. Es evidente respecto al partido de mañana que es importante y sabemos la dificultad que entraña. Nos daría igual sacar puntos con una cara fea. Pero para sacar puntos en el Bernabéu debes hacerlo muy bien. Sabemos la dificultad que tiene jugar contra un Madrid que puede conseguir una Liga que hace tiempo que no consigue", avisó.

"Gayà y Rodrigo si están en la lista es porque están preparados pero es verdad que vienen los dos de un periodo de inactividad largo, Rodrigo más aún y vamos a valorarlo todo. Respecto a lesiones, Enzo tiene una sobrecarga en los isquiotibiales y Mario Suárez un golpe en la rodilla, Aymen (Abdennour) también está lesionado y Siqueira es por decisión técnica", comentó sobre las bajas de su equipo, a las que se añade la del sancionado Zaza.

"Munir te da algo más de velocidad y Santi (Mina) que puede jugar en varias posiciones te da trabajo. Estamos algo cortos porque en banda necesitamos gente con recorrido y Cancelo para este partido es una baja importante. Tenemos muchas bajas, y en el Bernabéu no se gana con los once que van a jugar sino también con la gente que vaya entrando. Que los futbolistas den el máximo, a eso vamos", argumentó al respecto.

En cuanto a su futuro, Voro dejó claro que quiere seguir siendo útil en el Valencia, sea en el puesto que sea, y desmintió que el Granada haya pensado en él como técnico. "Sobre hipótesis no voy a hablar ni lo voy a valorar, no me consta nada de eso y antes que hablar con mi representante lo tendré que buscar porque no tengo. Yo no he recibido ninguna noticia de Granada, mi cabeza está en estos cuatro partidos e intentar ganar los máximos partidos posibles", se sinceró.

"Mi idea es que en estos momentos no planteo un escenario de poder entrenar en otro sitio porque no existe. En estos momentos pienso que voy a trabajar en el Valencia, lo que hablé desde el 2 de enero con el club. Lo otro sin hipótesis, yo tengo ilusión por trabajar en el Valencia en un puesto en el que me sienta útil y con ilusión", indicó.