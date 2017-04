Zidane: "No creo que sea injusto con los jugadores"

Etiquetas

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, recalcó una vez que cuenta con "una plantilla extraordinaria", en la que todos sus componentes quieren "el mismo camino" y que le permite no ser "injusto" y hacer que todos se sientan "importantes", sobre todo en un momento de la temporada donde cree que ya no hay margen para "dudar".

"Sé que tengo una plantilla extraordinaria, que están todos metidos, que saben que esto es el Real Madrid y que nos jugamos en cada partido la Liga o la 'Champions', y más que la calidad del grupo, destaco sobre todo la seriedad que tiene, son muy profesionales y respetuosos. Todos queremos el mismo camino y cada uno puede pensar que juega menos o más, pero eso lo tengo que elegir yo y es lo mas difícil para el entrenador", señaló Zidane este viernes en rueda de prensa.

En este sentido, y aunque alguien lo pueda "pensar", maneja bien la plantilla y los deseos de sus futbolistas. "No creo que sea injusto, pienso que al revés. Tengo un inmenso respeto a mis jugadores y luego tengo que elegir. Hay otros sitios y otras situaciones donde los suplentes no juegan ni un minuto y sólo cuando lo necesita el entrenador. Para mí está el grupo, donde son todos importantes y creo que se lo estoy demostrando a la plantilla", opinó.

Además, para defender su "filosofía" de rotar mucho, consideró que en la actualidad no es como en su época cuando había "menos partidos" y se podía afrontar una temporada "con 12 ó 13 jugadores". "Hoy no, y más aquí, que juegan casi todos en su selección y son 60 ó 70 o más partidos para algunos", indicó.

"Para nada soy más valiente que otros. No soy la persona que voy a sentar a Cristiano o a Gareth (Bale). Discutimos con los jugadores y siempre les quiero explicar mi pensamiento. Seguimos adelante todos juntos y tengo que hacer entender al jugador que este es el camino y es lo que está pasando", prosiguió el francés.

El debate terminó en la figura de Isco, últimamente a gran nivel, pero que no termina de tener continuidad. "Estoy aquí para eso, no voy a explicar lo que le digo al jugador. Sé que es difícil porque fui jugador y jugaba casi siempre. Sé cómo está Isco y que no juegue cada partido es complicado. Mañana y el martes hay partidos, está 'enchufado' y con confianza y la confianza de su entrenador. No hablo mucho con los jugadores, decirles tonterías tampoco lo voy a hacer", aseveró.

De todos modos, ahora que queda un hueco por la baja de Bale, Zidane recalcó que no tiene "una sola idea" y un jugador en su "cabeza". "Tengo muchos parámetros como la posición del jugador o como juega el adversario. Tengo muchas opciones, todos son muy buenos y todos pueden jugar en muchas posiciones, y esa es una de las riquezas de este equipo. También los entrenamientos son muy importantes", comentó el preparador madridista.

"Entiendo que cada uno puede opinar, pero ahora soy yo el entrenador y estoy todos los días pensando en mi equipo y en mi familia, el resto no me interesa", zanjó sobre sus cambios y el nivel que dan con la denominada 'segunda unidad'.

"AHORA NO SE PUEDE DUDAR"

"Estamos física y anímicamente muy bien porque sabemos que lo que hicimos hasta ahora fue fenomenal. En una temporada siempre hay momentos en los que hay que sufrir y que son de dificultad, pero anímicamente ahora viene lo más bonito", remarcó Zidane.

Así, aseguró que está "de puta madre" pese a todo lo pasado estos días y lo que se avecina. "Y los jugadores lo mismo, y más ahora. Hay momentos en los que se puede dudar, pero ahora no pueden que falta un mes, mes y medio. Ahora tienen que estar convencidos de lo que están haciendo", advirtió el exjugador francés.

Por otro lado, dejó claro que Cristiano Ronaldo puede jugar "de vez en cuando y por su calidad" de delantero centro, pero que sigue pensando que es "extremo". "Creo que casi todos sus goles han sido desde la posición de extremo y no podemos olvidarlo", puntualizó.

Además, espera que el defensa portugués, con una lesión en las costillas, "esté antes del final de temporada" porque está "un poco mejor", mientras que a Fabio Coentrao "le duele algo" y por eso no puede ni entrar en las convocatoria. "Creo que es en el recto, no tiene nada que ver con la lesión que tuvo, pero no es mucho", sentenció.