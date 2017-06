EL CÍRCULO DE LA SANIDAD EXIGE UN IVA REDUCIDO PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SANITARIOS

Etiquetas

El Círculo de la Sanidad, entidad que agrupa a 23 directivos de las principales empresas proveedoras de bienes y servicios del Sistema de Salud, ha solicitado a la Administración la reducción del IVA sanitario al 10%, recordando que en la actualidad aproximadamente un 70% de los productos sanitarios que se utilizan en España tributan al 21%.El Círculo de la Sanidad puso sobre la mesa esta reivindicación ante los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revelan que a uno de cada 10 hogares españoles le resulta "difícil" o "muy difícil" pagar los servicios sanitarios. Según esta investigación, además, “tres de cada 10 hogares españoles en los que vive una persona dependiente que necesita recibir cuidados a domicilio no tiene cubierta esa asistencia por no poder pagarla”.En este sentido, el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, recordó que la subida del IVA al 21% de los productos sanitarios, en vigor desde enero de 2015, supuso un encarecimiento del material sanitario en un 70% y, como consecuencia, la subida en el coste de la atención sanitaria de los centros públicos y privados. Tal y como explicó, desde 2010 el IVA en algunos productos sanitarios se ha incrementado un 300%, pasando del 7% al 21% actual. Aseguró no entender “cómo es posible que se haya rebajado el IVA de los espectáculos como el teatro, los toros o las discotecas y no haya sido así con el IVA sanitario que se aplica a productos y servicios de primera necesidad”. Y es que algunos de los productos gravados con el tipo al 21% de IVA son los materiales para fabricar medicamentos, el instrumental sanitario, los escáneres, TAC, aparatos de rayos X, las vendas, apósitos, jeringas, termómetros o guantes, entre otros. Asimismo, el presidente señaló que “al margen de que los ciudadanos hayan notado la subida al adquirir algunos de los productos gravados con el tipo al 21%, el gran problema se encuentra en los centros sanitarios públicos, que han tenido que hacer frente a un aumento de costes superior a los 82 millones de euros”. Además, puso de manifiesto el esfuerzo que han tenido que hacer las empresas concertadas, “ya que habiendo sufrido también este incremento en sus inversiones en equipamiento, entre otros, han mantenido los precios anteriores a la subida del IVA”. El Círculo de la Sanidad apuesta por mejorar la calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario, dos objetivos que para la asociación son centrales en la gestión del Sistema de Salud.