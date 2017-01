DASTIS CONSIDERARÁ “CON FUERZA” APOYAR QUE BARCELONA ACOJA LA SEDE DE LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, subrayó este miércoles que considerará “con fuerza” apoyar que Barcelona sea la sede de la Agencia Europea del Medicamento en caso de que se consume la salida del Reino Unido de la UE.Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, cuando el senador del Grupo Parlamentario Catalán Josep Lluis Cleríes, le preguntó si apoyará que la Ciudad Condal acoja la sede de la Agencia Europea del Medicamento tras el ‘Brexit’.Dastis lamentó que la salida del Reino Unido de la UE pueda consumarse. En ese caso, este organismo saldrá de Londres, lo que ha llevado a España, al igual que a otros Estados miembros, a plantearse la posibilidad de ser la sede de la Agencia Europea del Medicamento.“El Gobierno ha hecho dejado claro que tenemos interés en que España sea sede pero no ha decidido qué ciudad postulará (para acogerla)”, comentó.Dastis manifestó que “no será un proceso fácil”, si bien se comprometió a intentarlo y a considerar “con fuerza” el apoyo a que Barcelona sea la sede de este organismo comunitario. El jefe de la diplomacia española explicó que España no está sola en esta “pugna” pero se comprometió a hacer valer “las capacidades y ventajas del país”. Subrayó que el país ya acoge cinco agencias mientras que hay otros Estados miembros de reciente incorporación a la UE que no acogen ninguna.