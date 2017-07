LOS FARMACÉUTICOS ACONSEJAN EXTREMAR LA PRECAUCIÓN CON LOS MEDICAMENTOS EN LAS OLAS DE CALOR

Etiquetas

La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) aconsejó este miércoles extremar las precauciones en la toma de medicamentos durante las olas de calor, para evitar problemas de salud asociados a las altas temperaturas.Según la Sefac, las olas de calor “no sólo afectan a las personas, sino también a los fármacos, que pueden provocar problemas añadidos a los pacientes si no se conservan en buen estado”. En una nota informativa, la Sefac añadió que “en función de su mecanismo de acción, determinados medicamentos pueden alterar la adaptación del organismo a las altas temperaturas, máxime si entran en juego factores de riesgo como la edad extrema (lactante, niño, persona de edad avanzada), la necesidad de polimedicación o las patologías crónicas”.Los expertos advirtieron de que entre los medicamentos con los que hay que extremar precauciones en caso de ola de calor figuran “los fármacos diuréticos, que pueden propiciar una mayor pérdida de líquidos, los tranquilizantes y antidepresivos, que pueden impedir la pérdida de calor del organismo, o los medicamentos hipertensivos, que hacen bajar la presión arterial y agravan los efectos de calor. Además, recomendaron evitar la toma de antiinfilamatorios no esteroideos (AINE), que pueden perjudicar el riñón en caso de deshidratación. Con fiebre, conviene evitar la toma de paracetamol, debido a su ineficacia para tratar la insolación”.Los farmacéuticos advirtieron de que los medicamentos deben conservarse en lugares limpios, frescos y secos, respetando las condiciones que figuren en el envase: entre +2 y +8ºC (frigorífico), medicamentos de conservación a una temperatura inferior a 25 o 30ºC y a temperatura ambiente cuando no haya menciones específicas al respecto. Es aconsejable conservar en frigorífico los jarabes y suspensiones, cremas, supositorios y óvulos, ya que son formas farmacéuticas más sensibles a temperaturas elevadas.