COPAGO. LOS FARMACÉUTICOS PIDEN QUE NO IMPIDA EL ACCESO DE TODOS LOS CIUDADANOS A LOS MEDICAMENTOS

El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, señaló este martes en relación al copago que la máxima preocupación de este colectivo profesional es que todos los ciudadanos tengan acceso a los medicamentos y que “este acceso no esté coartado por una razón económica”.Aguilar aseguró a Servimedia que “no estaría mal que el Gobierno revise las condiciones del copago farmacéutico en el tramo que va de los 18.000 a 100.000 euros, siempre que no perjudique a nadie y menos a las clases más desfavorecidas”.“Nuestra máxima preocupación es que después de un diagnóstico, un paciente no pueda acceder a un fármaco determinado por problemas económicos. De hecho, algunos sectores de la población han sufrido este problema, sobre todo durante la crisis económica”.A este respecto, subrayó que “las administraciones autonómicas conocen estos casos porque están registrados, por lo que sólo ellas pueden tomar las acciones necesarias para evitar estas situaciones”.