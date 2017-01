Medicamentos antiácidos, relacionados con infecciones gastrointestinales graves

Etiquetas

En un estudio basado en la población de Escocia, el uso de medicamentos de supresión de ácidos comúnmente prescritos, como los inhibidores de la bomba de protones (IPP), se relacionó con un mayor riesgo de infecciones intestinales con 'C. Difficile' y 'Campylobacter', que pueden causar enfermedades importantes.

En comparación con los individuos de la comunidad que no tomaron medicamentos de supresión de ácidos, los que los tomaron registraron entre 1,7 veces y 3,7 veces más de riesgo de infección por 'C. Difficile' y 'Campylobacter', respectivamente. Entre los pacientes hospitalizados, los que tomaban los medicamentos tenían 1,4 veces y 4,5 veces más de riesgo, respectivamente.

Aunque la terapia de supresión de ácido a menudo se considera relativamente libre de efectos secundarios, los hallazgos de esta investigación -que se detalla en un artículo publicado en el 'British Journal of Clinical Pharmacology'-- sugieren que hay consecuencias adversas gastrointestinales significativas de su uso.

"Los usuarios de estos medicamentos deben estar especialmente alerta en cuanto a la higiene de los alimentos, ya que la eliminación del ácido del estómago los hace más vulnerables a la infección con agentes como 'Campylobacter', que se encuentra comúnmente en las aves de corral", concluye el autor principal del estudio, Thomas MacDonald, profesor de Inmunobiología en 'Arts and the London School of Medicine and Dentitry', en la Universidad Queen Mary de Londres, Reino Unido.