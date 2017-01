Montserrat aclara que no tiene previsto reformar el copago farmacéutico aunque se estudiará el tramo de más de 18.000 €

Etiquetas

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha afirmado que "en la agenda del Gobierno del Partido Popular no está prevista la reforma del copago farmacéutico, así como no está el incremento del copago para los pensionistas de renta de 18.000 euros", no obstante sí está dispuesta a "estudiar" una modificación el tramo de 18.000 a 100.000 euros.