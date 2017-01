PP-A pide abordar en el Parlamento la subasta de medicamentos, que producen un abastecimiento "inadecuado" a farmacias

Etiquetas

La portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento andaluz, Catalina García, ha instado este martes a abordar en la Cámara autonómica la subasta de medicamentos mediante la mesa de trabajo creada a tal efecto, ya que, según ha mantenido, este sistema "no está funcionando", dado que conlleva un "abastecimiento inadecuado" en las farmacias, entre otras cuestiones.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas en Almería la portavoz popular en materia de Sanidad en relación al segundo pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), después de que este haya desestimado conflicto positivo de competencia, tumbando así los dos recursos interpuestos ante el Alto Tribunal por el Gobierno de España a esta medida.

García ha reconocido que si bien el sistema "no invade competencias estatales", la subasta de medicamentos conlleva otros "problemas" para los andaluces, quienes tienen "menos probabilidades de acceder al mismo número de medicamentos que a nivel nacional".

Igualmente, ha señalado que este sistemas provoca un abastecimiento "inadecuado" en las oficinas de farmacia, por lo que "cada dos por tres le cambian el medicamento al paciente", al que se le dispensan fármacos que "no conoce", por lo que al final "lo toma doble, triple o no se lo toma". "Ese es el problema real de la subasta de medicamentos y eso no lo soluciona la sentencia del Tribunal Constitucional", ha apostillado antes de instar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a tratar este asunto.