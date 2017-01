El PSOE se muestra en contra de las nuevas fórmulas de "copago" sanitario que está estudiando aplicar el PP

Etiquetas

El secretario de salud del PSOE La Rioja, Julián Olagaray, se ha mostrado en contra de "las nuevas formas de copago farmacéutico" que el Gobierno del Partido Popular tiene en estudio para aplicar a 15.000 pensionistas en La Rioja.

Olagaray ha recordado que el actual copago farmacéutico entró en vigor en julio de 2012 con el Gobierno de Mariano Rajoy, los pensionistas "se vieron obligados a pagar, por primera vez, por sus medicinas, lo que supuso un cambio radical y unilateral de nuestro modelo sanitario".

El PSOE es contrario a esta medida "desde que se aprobó", no solo por la ruptura de este modelo sanitario si no también y en especial, en lo relativo "a un colectivo tan sensible como el de los pensionistas", tal y como hemos reiterado en varias ocasiones", ha dicho.

Desde el PSOE "somos contrarios a esta medida, que se ha demostrado por ineficaz y porque provoca una injusticia social".

"INEFICAZ"

"Es ineficaz", porque el copago farmacéutico, que debería ser una medida que contribuyera a la racionalización del gasto en medicamentos, "ha tenido el efecto contrario", ha argumentado.

Desde el año 2012 "el gasto no ha dejado de subir". Así en La Rioja el gasto interanual de noviembre de 2015 a noviembre de 2016 "supera por primera vez en años la barrera de los 70 millones de euros, con un aumento de más de 3 millones de euros con respecto a 2012 y un aumento de 3,5 por ciento con respecto al periodo interanual anterior, tendencia que es similar a la del conjunto del país".

Así los Presupuestos de La Rioja de 2016 tan solo reflejaban un importe de 61 millones de euros para sufragar el gasto público farmacéutico, 9 millones menos del importe total y que "evidencia la nula planificación presupuestaria del Gobierno regional fruto de una gestión sanitaria ineficaz".

Olagaray también ha argumentado el rechazo a los copagos en que estas medidas "han tenido efectos perversos en relación con la protección de la salud de los ciudadanos, especialmente los de mayor edad".

En un estudio de la Sociedad Española de Medicina General revelaba que "en La Rioja, un 3,88 por ciento de las personas a las que se les ha recetado un medicamento ha abandonado el tratamiento por motivos económicos".

Esta circunstancia, acaba desencadenando en la "apertura de nuevos procesos patológicos, con el consiguiente perjuicio para la salud y efectos económicos perversos para el sistema".

El PSOE de La Rioja "no va a apoyar la nueva medida anunciada por el Gobierno de Rajoy", de ajustar al alza las cantidades a desembolsar por los pensionistas que perciben rentas de entre 18.000 y 100.000 euros anuales y que en La Rioja afectaría a 15.000 pensionistas. "No solo no se ha demostrado que es ineficaz, sino también injusta, porque afectan a los más vulnerables, afectan a un colectivo tan castigado por la crisis económica como es el de los pensionistas", ha dicho.

Para el secretario de salud de los socialistas riojanos, resulta "insultante" que un Gobierno que "no garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas", a quienes "empobrece con subidas por debajo del incremento del coste de la vida", ahora les quiera otra vez "hurgar en los bolsillos".

Para Olagaray "no debemos entrar en el debate tramposo" del PP de enfrentar a los pensionistas que cobran más de 18.000 euros, como si fueran ricos, con los que cobran menos de esa cantidad y con el resto de la población.

El verdadero planteamiento al que nos lleva el PP es "si queremos que los pensionistas paguen y vuelvan a pagar más, mientras por otro lado se les resta poder adquisitivo en la merma de sus pensiones o si por el contrario, defendemos un sistema público en los términos anteriores al Decreto de la vergüenza, de 2012, por el que se impuso el copago sanitario y se rompió, entre otras cosas la universalidad del sistema excluyendo a colectivos de la asistencia sanitaria".

Desde el PSOE nos "seguiremos oponiendo a cualquier forma de copago sanitario" y seguiremos exigiendo la "derogación de la denominada contrarreforma sanitaria de 2012, que no tiene otra finalidad que la de desmantelar piedra a piedra el Estado del Bienestar".

CORRECTA FINANCIACIÓN

Para Olagaray el "verdadero ahorro y eficiencia no se consigue con medidas injustas que limitan el acceso a los tratamientos a los ciudadanos más vulnerables, sino garantizando una correcta financiación de nuestro sistema de salud".

Ha finalizado resumiendo que el PSOE "se va a oponer a cualquier forma de copago adicional que afectaría a más de 15000 pensionistas riojanos, se va a seguir manifestando contra la reforma sanitaria de 2012 que impuso el copago sanitario, porque es ineficaz y es injusto. Y también exigiremos al Gobierno regional la aplicación de medidas de ahorro que el PSOE propone así como una dotación presupuestaria adecuada para hacer frente a la factura farmacéutica".