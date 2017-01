COPAGO. LA OMC RECOMIENDA A LA MINISTRA DE SANIDAD QUE "SE INFORME PARA NO RECTIFICAR"

Etiquetas

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, recomendó este jueves a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que “cuando entramos en un sector que no es de nuestro dominio, todos deberíamos informarnos muy bien para no tener que andar con rectificaciones”.El doctor Rodríguez Sendín hizo esta recomendación a la titular de Sanidad al responder a las preguntas de los periodistas sobre las últimas noticias relacionadas con el copago farmacéutico. Unas declaraciones que realizó al término del encuentro con los medios de comunicación para presentar las jornadas que abordan ‘El papel del profesional sanitario en la trata de personas’ que tienen lugar hoy y mañana en la sede de esta organización.Con respecto al copago, el presidente de la OMC aseguró estar en contra, ya que “el copago con carácter recaudatorio no tiene ningún sentido. De hecho, entre todos hacemos un fondo común con nuestros impuestos y parte de ellos se destinan a prever las enfermedades que nos llegarán”.“La única justificación del copago de medicamentos estaría en controlar una demanda que es excesiva. Por ello, proponemos que todos los fármacos que son necesarios para preservar la vida deben ser gratuitos y a partir de ahí, a los que no son imprescindibles se pueda poner un porcentaje”, concluyó.