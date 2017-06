PIDEN A SANIDAD "ACCESO JUSTO Y PRECIOS ASEQUIBLES PARA LOS MEDICAMENTOS"

Etiquetas

La campaña 'No es Sano' ha pedido a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que incluya en el orden del día del Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebrará el próximo miércoles el acceso a los medicamentos y el problema del actual sistema de innovación.'No es Sano', promovida por Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Organización Médica Colegial, la Organización de Consumidores y Usuarios, Sespas, CECU, No Gracias y la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, y que cuenta con el apoyo de ISGlobal y Oxfam Intermón, muestra su preocupación "por la actual política farmacéutica y pide que el Consejo aborde temas tan importantes como los exorbitantes precios de los medicamentos nuevos, la falta de transparencia, la opacidad de las negociaciones con la industria, el nulo retorno a lo público de las inversiones que el Estado realiza en la investigación de fármacos o problemáticas más concretas, como el acceso urgente a los fármacos de la hepatitis C". Recuerda esta campaña que "en España la deuda farmacéutica es uno de los principales cuellos de botella de las comunidades autónomas. En la última década, el gasto en medicamentos hospitalarios ha crecido considerablemente hasta alcanzar en muchos casos un tercio de los presupuestos de los hospitales".En la carta dirigida a la ministra de Sanidad, la campaña solicita también a Dolors Montserrat que se reúna con ellos. “Consideramos de suma importancia que el mensaje (de la campaña) llegue a todos los espacios, incluidos los más técnicos, pero también al más alto nivel político. Por ello, al igual que ha mantenido un encuentro con la industria farmacéutica recientemente, le agradeceríamos que reconsiderara tener un encuentro con No es Sano”, solicita a la ministra.