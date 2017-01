El centro de salud de Úbeda imparte un taller de formación para las trabajadoras de ayuda a domicilio

Etiquetas

El centro de salud Virgen del Gavellar, de Úbeda (Jaén), ha impartido un taller de formación a las 76 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de este municipio jiennense.

Este curso del Área Sanitaria Norte de Jaén, que se encuentra dentro de las líneas estratégicas sobre la seguridad de los pacientes, se ha centrado en el uso adecuado de los fármacos para prevenir errores tanto en su prescripción como en su conservación, preparación y administración.

Según han informado los organizadores, cada vez existen mas personas en sus casas que no son capaces de manejar sus propia medicación, además que no tienen ningún familiar o amigo que cubran esta necesidad. Por lo tanto, se han de buscar formulas alternativas para paliar este problema, que de no resolverse empeoraría la calidad de vida de estos pacientes.

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio pueden realizar esta función, porque están preparadas para ello, pero sus conocimientos suelen ser limitados sobre cuestiones de seguridad, porque ya se han detectado errores tanto en la preparación, como sobre todo en la administración de los medicamentos, insisten los organizadores.

La comisión intersectorial de atención a domicilio de Úbeda, que está formada por trabajadoras sociales comunitarias y de centros de salud y hospitales, y la empresa que proporciona este servicio, detectó este problema y decidió llevar a cabo diversas actividades para solucionarlo, entre ellas la formación de las cuidadoras que ayudan en la toma de su medicación a los pacientes.