Más del 80% de los melanoma se podrían prevenir evitando tomar demasiado el sol

Más del 80% de los casos de cáncer de piel se podría prevenir evitando una exposición excesiva al sol y las quemaduras cutáneas, han alertado este lunes el Instituto Catalán de Oncología (ICO) y la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado conjunto.

En el marco del Día Mundial del Melanoma, que se celebra este martes, han dado algunos consejos preventivos para disfrutar del sol de forma saludable, como empezarlo a tomar de forma gradual, evitando una exposición prolongada y las horas de máxima intensidad --de 12 a 16 horas--.

También incidido en la importancia de cubrirse con camisetas y ropa de algodón, gorra y sombreros de ala ancha para proteger también el cuello y las orejas, además de llevar gafas de sol homologadas, preferiblemente con banda lateral, además de utilizar crema con protección superior a 20, y beber agua para evitar la deshidratación.

Según datos del Plan Director de Oncología, se estima que el año pasado Catalunya diagnosticó 860 casos nuevos de melanoma, de los cuales 424 eran hombre y 436, mujeres.

Además, han recomendado tener en cuenta que el hecho de no sufrir calor ni que esté nublado no implica que se produzca quemadura solar --porque se debe a los rayos ultravioletas--, y la aplicación de la fotoprotección no se puede considerar una forma segura de proteger la piel ni un medio para prolongar la exposición al sol, entre otros.