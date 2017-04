EL COMISARIO EUROPEO DE SANIDAD ASEGURA QUE “HAY QUE LUCHAR CONTRA LOS MOVIMIENTOS ANTIVACUNAS”

Etiquetas

El comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, aseguró este jueves en el Fórum Europa que “hay que luchar contra los movimientos antivacunas” y calificó de “vergüenza” que se produzcan todavía fallecimientos por enfermedades evitadas gracias a la vacunación, como por ejemplo “la muerte de niños por sarampión”.En el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización que se celebra la última semana de abril, Andriukaitis defendió la necesidad de que toda la población se vacune y afirmó que “si yo me vacuno me siento orgulloso de que salvo vuestras vidas porque sé que no os voy a transmitir ningún virus”.Por ello, pidió a la población en general y a los profesionales sanitarios en particular de que “convenzan a la gente de que se vacune”, ya que “un 95% de vacunación no es suficiente”.“Debemos estar orgullosos de lo que se ha conseguido con otras enfermedades como la varicela”, manifestó Andriukaitis, que criticó que los movimientos antivacunas “están en contra de la ciencia y del progreso”.Ante esto, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que fue la encargada de presentar al comisario europeo, lanzó un “mensaje de tranquilidad”, porque en España “tenemos un alto porcentaje de vacunación”, gracias a que “cuenta con un calendario único vacunal”.En este sentido, manifestó que “somos un país y un Gobierno que cree en la vacunación de nuestros ciudadanos y del personal sanitario” e informó de que el nuevo modelo de compra de vacunas ha permitido un “ahorro de dinero, pero sobre todo evitar el desabastecimiento y llegar a todos los rincones de España”.