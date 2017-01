LOS EXPERTOS ALERTAN DE QUE LA GRIPE ALCANZARÁ SU PICO EPIDÉMICO EN LA SEGUNDA Y TERCERA SEMANA DE ENERO

Etiquetas

El virus A (H3N2) de la gripe, el que predomina este año, alcanzará su pico epidémico en la segunda y tercera semana de enero, aunque ya tiene una incidencia significativa, fundamentalmente entre personas con patologías crónicas y mayores de 70 años, por lo que los expertos recuerdan que la vacunación es la mejor prevención para evitar complicaciones y colapsos en las urgencias hospitalarias.El doctor Raúl Ortiz de Lejarazu, vocal de la Asociación de Microbiología y Salud (AMYS) y jefe del servicio de Microbiología e Inmunología del Hospital Clínico de Valladolid, manifestó a Servimedia que “no es raro que la gripe se haya adelantado este año unas semanas, ya que esta enfermedad siempre la trae Papa Noel o los Reyes Magos y su incidencia máxima se produce tres o cuatro semanas después. Este año ha llegado con Santa Claus, por lo que su pico epidémico se producirá en la segunda o tercera semana de enero”.“Cuando son los Reyes Magos quienes nos traen la gripe", agregó, "el mayor número de casos se producen en la primera quincena de febrero como ocurrió el año pasado, cuando tuvimos una epidemia de gripe muy larga con el virus H1N1 que superó el tiempo normal de duración de la infección y que oscila entre los 8 y 10 meses”.Entre los virus H1N1 de 2016 y el H3N2 de este año hay grandes diferencias. El primero puede afectar a toda la población de cualquier edad, mientras que el segundo ataca sobre todo a las personas afectadas con patologías crónicas y mayores de 70 años de edad. Para el doctor Ortiz, “la buena noticia para este año es que no creemos que la gripe dure tanto como el año pasado, ya que esta cepa es una vieja conocida que lleva con nosotros 60 años y está incluida en la vacuna, por lo que esperamos que su eficacia sea muy alta, por lo que las personas que están vacunadas están más protegidas para no sufrir complicaciones”.LA VACUNA, LA MEJOR PREVENCIÓNDos semanas después de ser administrada la vacuna se producen los anticuerpos contra la infección gripal, por lo que los expertos recomiendan vacunarse incluso en estas fechas. “Además, no hay que olvidar lavarse muy bien las manos, taparse boca y nariz cuando estornudemos y evitar las aglomeraciones”.Según los últimos datos del Sistema de Vigilancia de la Gripe de España del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, la tasa global de incidencia de gripe es ya de casi 100 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el inicio de la temporada 2016-17 se han notificado 137 casos graves hospitalizados en 16 comunidades autónomas. A este respecto, el doctor Ortiz de Lejarazu, “en más del 97% de estos pacientes se identificó el virus A (H3N2) y hasta la fecha podría haber cerca de 20 muertes provocadas por la gripe, un número que aumentará en las próximas semanas hasta alcanzar más de mil fallecimientos, como todos los años”.