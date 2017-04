UNAS 150.000 PERSONAS RECLAMAN A SANIDAD INCLUIR LA VACUNA CONTRA LA MENINGITIS B EN EL CALENDARIO NACIONAL

Etiquetas

Un total de 148.500 personas han respaldado ya una petición en 'Change.org' para que el Ministerio de Sanidad incluya la vacuna contra el meningococo B en el calendario vacunal de todo el Estado, como ya sucede en Reino Unido y otros países de europeos.En la actualidad, la vacuna se distribuye en farmacias y cada dosis cuesta cerca de 120 euros (se necesitan tres dosis para completar el proceso).Además, debido a la falta de suministro, en muchas administraciones de farmacia la lista para conseguir este medicamento supera ampliamente el año de espera. La meningitis B no es una enfermedad común, pero sí muy grave, incluso mortal, en recién nacidos y niños pequeños.A principios de 2016, dos niños menores de dos años murieron en Elche y en Sevilla por no estar vacunados y algunos otros sufrieron secuelas muy graves."NO NOS LA PODEMOS JUGAR"Ese mismo año, el Ministerio de Sanidad permitió la comercialización de la BexSero en las farmacias (antes no se distribuía), pero su coste final es muy elevado y además hay desabastecimeinto.Para Elisabeta turikov, promotora de esta campaña en 'Change.org', “con la salud de nuestros hijos no nos la podemos jugar”.Asegura que tiene grandes dificultades para asumir los 360 euros que en Madrid cuesta el tratamiento de vacunación completo y que, de todas formas, lleva esperando la vacuna desde julio de 2016 para poder administrársela a su hijo de un año, tal y como hasta tres pediatras le han recomendado.De ahí esta carta dirigida a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, a la que pide incluir dicha vacuna en el calendario común a todas las comunidades, a fin de asegurar su gratuidad y disponibilidad.