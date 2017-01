Podemos duda si sería mejor destinar los fondos de la vacuna contra la gripe a contratación de personal médico

Etiquetas

El diputado de Podemos Asturies en la Junta General, Andrés Vilanova, ha mostrado este jueves las dudas de su organización sobre la eficacia de las campañas de vacunación contra la gripe. También se ha preguntado si sería más adecuado destinar su presupuesto a la contratación de más personal en los centros de salud durante las épocas de mayor incidencia por esta enfermedad.

En rueda de prensa, Vilanova ha afirmado que en estos momentos no existen datos concretos que demuestren que "las campañas de vacunación estén reduciendo los ingresos hospitalarios y la mortalidad", y ha pedido al Gobierno asturiano que investigue esta cuestión. No haría falta, ha aclarado, ninguna inversión adicional, porque se trataría de una comprobación de datos informáticos.

En el caso de que no haya "diferencias significativas" entre los agravamientos de personas vacunadas y no vacunadas, la propuesta de Podemos es que los 700.000 euros anuales que se destinan de presupuesto a la vacunación contra la gripe se empleen en la contratación de más personal para atender a los afectados durante los picos epidemiológicos.

Ha criticado que el consejero de ramo, Francisco del Busto, "se encomiende a la vacuna como si fuera la Santina de Covadonga", en referencia en las recomendaciones de vacunación, por parte del responsable de Sanidad.

Vilanova se ha mostrado muy crítico con la gestión por parte de la Consejería de Sanidad de la crisis gripal de este invierno. Según los datos que ha hecho públicos, el 31 de octubre comenzó la incidencia, y el 14 de noviembre ya se registró un "pico que indicaba que el brote ya comenzaba de manera explosiva". Sin embargo, según el diputado, "no se tomaron medidas hasta 21 de diciembre.

En su opinión, ha habido una falta de previsión. "Ya podían estar previstas las contrataciones de personal adicional al observar los datos epidemiológicos". Es más, insiste en que "cada invierno hay tres meses en los que sabemos que vamos a necesitar más contratación de personal". El exceso de ocupación de hospitales como los de Cabueñes (Gijón) y Álvarez Buylla (Mieres) en este época "mata mucho más que no poner la vacuna de la gripe", ha remachado.

INCOMPARECENCIAS

Vilanova ha acusado al consejero y a la dirección del Servicio de Salud del Principado (Sespa) de "obstruir" la labor de la Comisión Parlamentaria de Investigación de las listas de espera, que él preside, al "negarse" a reenviar las convocatorias de comparecencia de tres exresponsables del órgano.

Se trataría de los exgerentes de áreas sanitarias Jaime Rabanal (exconsejero de Economía), Manuel Matallanas y Begoña Martínez Argüelles. Sus comparecencias están previstas para los días 27 y 30 de enero pero en ningún caso se les ha podido entregar la citación.

"El 30 de diciembre los servicios jurídicos de la Cámara advertían de que el Sespa no reenviaría las citaciones a Rabanal, Matallanas y Begoña Martínez Argúelles porque ya no formaban parte de su plantilla", ha explicado el diputado. En su opinión, "la Administración actual debe responder con ellos porque su responsabilidad no se agota cuando dejan el cargo".

Así, ha informado de que pedirá al presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, que requiera al consejero de Sanidad y a la dirección del Sespa su colaboración en este asunto. Si no lo hacen "incluiremos en el dossier de la comisión que la consejería y el Sespa no colaboraron para citar a estas personas", ha añadido. Un dossier que, ha recordado, "podría acabar en manos de la justicia".