LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VACUNOLOGÍA CONSIDERA "IRRESPONSABLE" EL COMENTARIO DE CÁRDENAS SOBRE LAS VACUNAS

El doctor Amos Rodríguez Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, calificó hoy de "irresponsable" el comentario realizado ayer por el locutor Javier Cárdenas en su programa de Europa FM, en el que relacionó las vacunas con el aumento de los casos de autismo.Rodríguez Rojas, en declaraciones a Servimedia, confesó sentirse "muy proecupado" por comentarios de este tipo "por las consecuencias que pueden acarrear en el futuro"."No somos conscientes del impacto tan dramático que tiene poner en duda las vacunas, sin ningún tipo de rigor, sin fiscalización científica. Italia y Rumanía tienen un grave problema de sarampión porque han dejado de vacunar a los niños. En Rumanía han muerto varios niños que no se habían vacunado contra el sarampión. Esto es lo que pasa cuando bajamos la guardia", agregó Rodríguez Rojas."Dudar de las vacunas cuando se ha demostrado que han dado un rédito muy importante en la salud es muy peligroso. Y si hay dudas, que se planteen en foros científicos no en medios de comunicación y por gente que no está cualificada en conocimientos sanitarios. Es una irresponsabilidad manifiesta".Cárdenas se refirió a un estudio que hizo el médico británico Andrew Wakefield, publicado en 1998 por la revista The Lancet. Su investigación, realizada en 12 niños, concluía que la vacuna de la triple vírica (sarampión, rubeola y paperas) era causa directa del autismo. Finalmente, se descubrió que Wakefield había manipulado el estudio y el Colegio General Médico Británico lo expulsó por actuar de “forma deshonesta e irresponsable”.