Sanidad retrasa hasta tres semanas operaciones quirúrgicas no urgentes ante el incremento de actividad por la gripe

La Consejería de Sanidad ha decidido como medida extraordinaria retrasar operaciones quirúrgicas programadas no urgentes para poder atender el incremento de actividad por el aumento de la gripe, que se une a las medidas de refuerzo de personal en los centros hospitalarios.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, durante un acto en la localidad de San Sebastián de los Reyes y en referencia a las actuaciones que está llevando a cabo la Consejería por el aumento de actividad relacionado con la gripe.

Sánchez Martos ha explicado que ayer se tomó la decisión de posponer de forma breve operaciones no urgentes por la subida de actividad relacionada con la gripe. "No tenemos camas suficientes y para que esas camas puedan ser ocupadas, hemos preferido hablar con los ciudadanos con un mensaje de tranquilidad y serenidad y retrasar operaciones programadas no urgentes", ha explicado.

En esta línea, el consejero ha insistido en que se trata de una medida extraordinaria para "optimizar recursos" y que el retraso será entre unos 15 ó 20 días, recalcando que se seguirá con la cirugía urgente y oncológica.

Además, Sánchez Martos ha recalcado que el plan de contingencia ante la gripe implica el refuerzo de medios y que ello se refleja en la contratación de casi 300 profesionales más, lo que implica también unas 300 camas más en funcionamiento.

El consejero ha insistido también en la recomendación de acudir a la Atención Primaria ante los primeros síntomas y expone que si el pronóstico se hace de forma temprana, no es necesario ir al hospital.

A su vez, ha enfatizado en la importancia de la vacunación ante una enfermedad estacional como la gripe y ha detallado que en Madrid ya han sido vacunadas casi un millón de personas.

Por otra parte, el consejero ha destacado la importancia de lograr un pacto entre los grupos políticos y los sindicatos en las medidas a desplegar porque el "único enemigo es la gripe".