Sólo el 20% de la población conoce la existencia de una vacuna para protegerse frente a la neumonía

Sólo el 20 por ciento de la población conoce la existencia de una vacuna para protegerse frente a la neumonía mientras que únicamente uno de cada diez adultos más vulnerables a la neumonía en España asegura estar protegido por medio de la vacunación, según el estudio de mercado PneuVUE realizado por IPSOS Mori en el que han participado más de 9.000 adultos mayores de 50 años de nueve países, entre ellos España.

Respecto al conocimiento que tiene la población sobre la neumonía, el estudio muestra que un 84 por ciento afirma saber de qué se trata, y un 85 por ciento la identifica como una infección pulmonar.

El problema, apuntan sus autores, "no es tanto saber que la neumonía existe como comprenderla" ya que, hay lagunas en el conocimiento de la transmisión de la enfermedad, de los factores de riesgo de contraerla y del número de personas que fallecen por su causa.

En relación a este último punto, un 41 por ciento de los encuestados considera que los accidentes de tráfico son la mayor causa de muerte en España; frente a un 3 por ciento que selecciona la neumonía. En realidad, la neumonía provocaba cuatro veces más muertes que los accidentes de tráfico en el momento de realización de la encuesta.

Debido a este desconocimiento la población "infravalora la neumonía como un riesgo para su salud y el grado de preocupación por contraer neumonía es bajo en España", tal y como ha afirmado el jefe de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, el doctor Federico Martinón.

Según PneuVUE, sólo le preocupa a un 43 por ciento de la población, y dentro del grupo definido clínicamente como de alto riesgo sólo un 11 por ciento considera estar expuesto a ese riesgo.

La mentalidad del 'a mí no me va a pasar' también puede estar detrás del desconocimiento detectado sobre si es posible prevenir o no la neumonía, y cómo hacerlo. El 61 por ciento de la población desconoce que la neumonía puede prevenirse, además de tratarse, y un 78 por ciento no sabe que es posible vacunarse.

Los expertos insisten en la necesidad de superar esta barrera. "Hasta que no se entienda esta premisa fundamental, cualquier iniciativa sobre estrategias preventivas y, más aún, sobre vacunación, será prematura", ha añadido el doctor Martinón.

Atendiendo a las respuestas de PneuVUE, sólo un 3 por ciento de la población se vacunó por iniciativa propia. Un 73 por ciento aseguró hacerlo tras la recomendación del médico. Por el contrario, el motivo más frecuentemente citado para no haberse vacunado fue que el médico no lo comentó nunca.

PAPEL DE LOS PROFESIONALES

Los resultados llevan a los expertos a insistir en el importante papel que desempeñan los médicos a la hora de ayudar a sus pacientes a adoptar un papel activo en el cuidado de su salud mediante la vacunación y conseguir que ésta se convierta en una práctica tan rutinaria para un estilo de vida saludable como lo son el ejercicio físico o una nutrición sana y equilibrada.

Esta labor de información del médico, desterrando con mensajes claros y veraces mitos en torno a la seguridad y eficacia de las vacunas, es un paso fundamental para mejorar las tasas de por sí bajas de vacunación en la población adulta que enfrentamos en España de manera general, y para la neumonía neumocócica en particular", ha resaltado el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, el doctor Ángel Gil.

La infección causada por el neumococo, la causa más frecuente de neumonía, podría prevenirse mediante la vacunación, una medida que según el doctor Gil "se ha consolidado como la más exitosa y coste-efectiva en el control de la enfermedad".

En el caso de España, todos los calendarios vacunales infantiles incluyen, desde diciembre de 2016, la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente para todos los lactantes a partir de los dos meses de edad. Esta medida, que venía siendo recomendada desde 2003 por el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, ya ha sido considerada como el hito más destacado de los sucedidos en los últimos 15 años en la prevención de la enfermedad neumocócica en España.

Desde que la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente fue aprobada para todas las edades en 2012, muchas comunidades autónomas han ido desarrollando estrategias vacunales para adultos con determinados perfiles de riesgo. Sin embargo, sólo tres regiones financian esta vacuna para la inmunización del adulto por cohorte de edad, Madrid para los que anualmente cumplen 60 años, Castilla y León y La Rioja para los que cumplen 65.

SEMANA MUNDIAL DE LA VACUNACIÓN

Con la intención de poner el acento sobre la importancia que tiene la vacunación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elegido para la Semana Mundial de la Vacunación, que se celebra del 24 al 30 de abril, el lema 'Las vacunas protegen la salud en todas las etapas de la vida'. La OMS estima que la vacunación previene entre 2 y 3 millones de muertes anuales en todos los grupos de edad.

El valor de las vacunas para todas las edades encuentra uno de sus mejores ejemplos en el caso del Streptococcus Pneumoniae. El neumococo es un patógeno que causa meningitis y otitis en los niños y el principal agente identificado causante de neumonía adquirida en la comunidad en los adultos. La infección causada por esta bacteria puede prevenirse mediante la vacunación, una medida que se ha consolidado como la más exitosa y coste-efectiva para el control de esta enfermedad.