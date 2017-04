UNICEF VACUNA A CASI LA MITAD DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE TODO EL MUNDO

Etiquetas

Unicef adquirió 2.500 millones de dosis de vacunas para los niños en cerca de 100 países en 2016, llegando a casi la mitad de los niños menores de cinco años de todo el mundo, según datos de esta organización publicados con motivo de la celebración de la Semana Mundial de la Vacunación.Según informó hoy Unicef, estos datos le sitúan como el mayor comprador de vacunas para niños del mundo. Sin embargo, 1,5 millones de niños mueren cada año de enfermedades que la vacunación puede prevenir. Nigeria, Pakistán y Afganistán son los tres países donde la polio es aún endémica, por lo que recibieron más dosis de vacunas que cualquier otro país, con casi 450 millones de dosis para Nigeria, 395 millones para Pakistán y más de 150 millones para Afganistán. Según un comunicado de Unicef, el acceso a la inmunización ha conducido a una drástica disminución de las muertes de niños menores de cinco años por enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, situando al mundo cada vez más cerca de erradicar la poliomielitis. Entre 2000 y 2015, la cifra de niños menores de cinco años fallecidos a causa del sarampión y del tétanos neonatal se redujo en un 85% y un 83%, respectivamente. También se atribuye a las vacunas la caída en un 47% de las muertes por neumonía y en un 57% de las muertes por diarrea.Según advierte Unicef, se calcula que 19,4 millones de niños de todo el mundo aún no reciben todas las vacunas que necesitan cada año. Cerca de dos tercios de los niños no vacunados viven en países afectados por conflictos.Unos sistemas de salud débiles, la pobreza y las desigualdades sociales también contribuyen a que a uno de cada cinco niños menores de cinco años todavía no le lleguen las vacunas que pueden salvar su vida.A este respecto, el doctor Robin Nandy, responsable de Inmunización de Unicef, afirma que "todos los niños, sin importar dónde vivan o cuáles sean sus circunstancias, tienen derecho a sobrevivir y desarrollarse a salvo de enfermedades mortales. Además de los niños que viven en comunidades rurales donde el acceso a los servicios es limitado, cada vez más niños de ciudades superpobladas y barriadas pobres se están quedando sin vacunas esenciales".Se estima que para el año 2030, una de cada cuatro personas vivirá en comunidades urbanas pobres, principalmente de África y Asia, lo que significa que el enfoque y la inversión de los servicios de inmunización deben adaptarse a las necesidades específicas de estas comunidades y niños.