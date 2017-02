El 77% de los países europeos han eliminado la transmisión del sarampión y el 66% de la rubéola

Etiquetas

El 77 por ciento de los países europeos (37) han eliminado la transmisión del sarampión y el 66 por ciento (35) de la rubéola, según ha puesto de manifiesto un informe realizado por la Comisión de Verificación Regional Europea para el sarampión y la eliminación de la rubéola (RVC) de la Organización Mundial de la Salud (OMC).

Asimismo, 27 de estas regiones han logrado eliminar una o ambas enfermedades dado que no se han registrado casos durante al menos 36 meses, por lo que, según concluye el trabajo, el sarampión ya sólo está presente en cuatro países de la región europea de la OMS y la rubéola en dos.

"Es alentador ver que los esfuerzos combinados de la OMS y sus estados miembros están mostrando un progreso constante hacia la eliminación del sarampión y la rubéola. No obstante, no podemos estar satisfechos hasta que no se eliminen ya que hemos sido testigos de varios brotes y muertes entre 2015 y 2016. Con una vacuna eficaz y segura podremos asegurar que todas las personas están protegidas", ha comentado el director de la División de la Oficina Regional de la OMS para Europa Emergencias y Enfermedades de Comunicación, Nedret Emiroglu.

Por otra parte, el informe ha destacado la necesidad de mejorar los datos del laboratorio para diferencias los virus importados y los endémicos, con el fin de detectar las cadenas de transmisión. Además, asegura que el genotipado y la información de linaje va a ser cada vez más importante a medida que los países logren interrumpir la transmisión y la lucha se enfoque en mantener la vigilancia de la alta calidad de la detección, clasificación y documentación de casos.

La eliminación de sarampión y la rubéola es un objetivo central del Plan de Acción 2015-2020 Vacuna Europea y un importante indicador de éxito mundial para mejorar la salud y reducir las desigualdades (Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 10, respectivamente).