Las muertes relacionadas con el corazón aumentan en Navidad

Las muertes relacionadas con el corazón aumentan durante la Navidad, pero el efecto puede no tener nada que ver con la temporada fría de invierno, según concluye una nueva investigación que se publica en 'American Journal of the American Heart Association', una revista de la Asociación Americana del Corazón/Asociación Americana del Ictus.

"Se han registrado previamente picos en las muertes por causas naturales durante Navidad y el Día de Año Nuevo en Estados Unidos. Sin embargo, el periodo de vacaciones de Navidad (del 25 de diciembre al 7 de enero) en Estados Unidos es durante la época más fría del año, cuando las tasas de mortalidad ya son estacionalmente altas debido a las bajas temperaturas y la gripe", explica el doctor Josh Knight, investigador en la Universidad de Melbourne, en Australia.

En este estudio, los científicos analizaron las tendencias en las muertes en Nueva Zelanda, donde la celebración de la Navidad es durante la temporada de verano cuando las tasas de mortalidad suelen ser estacionalmente bajas, permitiendo a los investigadores separar cualquier efecto del invierno de un efecto de las vacaciones.

Durante un periodo de 25 años (1988-2013), hubo un total de 738.409 muertes (se identificaron 197.109 como muertes cardiacas).

SUBEN UN 4,2 POR CIENTO

Los investigadores hallaron un aumento del 4,2 por ciento en las muertes relacionadas con el corazón que se producen fuera de un hospital entre el 25 de diciembre y el 7 de enero.

La edad promedio de muerte cardiaca fue de 76,2 años durante el periodo de Navidad, en comparación con 77,1 años durante otras épocas del año.

Hay una serie de teorías que pueden explicar el incremento de las muertes durante la temporada navideña, incluyendo el estrés emocional asociado con las fiestas, cambios en la dieta y el consumo de alcohol, menos personal en las instalaciones médicas y cambios en el ambiente físico (por ejemplo, visitas familiares).

Sin embargo, ha habido pocos intentos de replicar estudios previos. Aunque se necesita más investigación para explicar el aumento de las muertes, los autores sugieren que una posibilidad puede ser que los pacientes se reprimen a la hora de buscar atención médica durante la temporada navideña. "El periodo de vacaciones de Navidad es un momento común para viajar dentro de Nueva Zelanda, con la gente que está de vacaciones generalmente lejos de sus principales instalaciones médicas. Esto podría contribuir a retrasos en la búsqueda de tratamiento, debido a una falta de familiaridad con las instalaciones médicas cercanas", dice Knight.

Otra explicación puede tener que ver con la voluntad de los pacientes en fase terminal de vivir y frenar la muerte por un día que es importante para ellos. "La habilidad de los individuos para modificar su fecha de muerte en función de fechas significativas ha sido tanto confirmada como refutada en otros estudios, sin embargo, sigue siendo una posible explicación para este efecto de vacaciones", dice Knight.

Los investigadores señalan que el estudio no controló las temperaturas diarias y Nueva Zelanda tiene un clima insular, que casi elimina los extremos de temperatura que se han asociado con las tasas de mortalidad relacionadas con el corazón en estudios anteriores. El Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica de Australia y el Consejo de Investigación de Salud de Nueva Zelanda financiaron el estudio.