AFEM tacha de "chiste y deslealtad gestora" que Sánchez Martos use Twitter para "recitar a pacientes"

La Asociación de Facultativos Especialista de Madrid (AFEM) ha calificado este miércoles de "chiste y deslealtad gestora" que el consejero de Sanidad de la Comunidad, Jesús Sánchez Martos utilice Twitter para "recitar a pacientes y desautorizar el sistema sanitario a diario".

"El consejero nos tiene acostumbrados a sus apariciones estelares en la red social en la que se dedica a adelantar citas de determinados pacientes que se quejan en la red. En realidad, no está haciendo otra cosa que desautorizar el sistema sanitario que gestiona a golpe de tuit, ya sea porque el paciente de la habitación de al lado es de determinada etnia y está solo, o porque el tuitero tiene cita para dentro de unos meses y quiere saltar por delante de los pacientes que no tienen cuenta en la red social", han explicado.

La asociación médica también ha reprochado a Sánchez Martos que utilice Twitter para buscar médicos para trabajar en verano o que destituya a una enfermera por pedirle a través de un tuit vacunas para sus pacientes "tras tratar de conseguirlas por todos los medios posibles". "Lo que es bueno para él, lo es para los demás", le han reprochado.

En un comunicado, AFEM se ha preguntado que pasaría si todos los pacientes tuviesen cuenta en esta red social y se atreviesen a pedirle cita. "Nos preguntamos para que pagamos 6.834.000 euros anuales (1,8 euros por cita) a una empresa privada para que luego, él personalmente se encargue de desdecir lo gestionado y gestione la cita. Si está claro que no le gusta el Call Center de Indra, ¿por qué renueva ese contrato?", han indicado.

Este colectivo de médicos también se han preguntado que pasaría si los pacientes se atreviesen a contar en la red "cómo son borrados de la Lista de Espera Quirúrgica por elegir cinco veces a su médico, sin respetar la Ley de Libre Elecció de Especialista y Centro o simplemente por estar de viaje cuando les llaman tras un año de espera". "Dirá el consejero que esto es mentira, pero lamentablemente para él, son casos reales y personalmente lo firmó en la Orden 804/2016 del 30 de agosto. Él sabrá lo que firma", añaden.

Por eso, los médicos de AFEM se pregunta si tienen que recomendar a sus pacientes que abran una cuenta en Twitter "para conseguir su pronta cita o para que al consejero se le caiga la cara de vergüenza".

"Una red social no es forma de gestionar nada serio, aunque a un político pueda parecerlo. Si eso es lo que sabe hacer, que vuelva a la televisión donde todo vale, pero no al frente de lo mas serio que tenemos en la Comunidad de Madrid, la Sanidad Publica. No necesitamos tuiteros al frente de la Sanidad Publica madrileña, necesitamos gestores profesionales empezando por la cabeza, gestores con los pies en el suelo, con independencia personal y económica, conocedores de la realidad sanitaria material, que no virtual", han defendido.