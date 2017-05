Alonso avanza que este verano se aumentará el refuerzo de atención primaria en la costa y la actividad hospitalaria

Etiquetas

PP-A dice que el servicio público andaluz "se va de nuevo de vacaciones" en verano y la planificación "es un recorte en toda regla"

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha explicado este jueves en Comisión de Salud que se está ultimando el Plan de Verano, que estará cerrado a finales de este mes, una vez que se finalicen los acuerdos y negociaciones en Mesa Sectorial y las juntas de personal de los distintos centros.

En este sentido, Alonso ha avanzado que este año se aumentará el refuerzo de atención primaria en las localidades costeras y la actividad hospitalaria "garantizando y priorizando" como siempre los procesos urgentes y oncológicos, y ha criticado que el PP, año tras año, "mantenga un discurso único y repetitivo y ajeno a los datos de balance que ofrecemos del Plan de Verano", que demuestran, a su juicio, que las previsiones que se realizan "son efectivas y dan respuesta a las demandas de los ciudadanos".

Tal y como ha explicado, "cada año, gracias a la experiencia que vamos acumulando, perfilamos la planificación y mejoramos la realizada el año anterior, en base al análisis de los datos obtenidos del balance del Plan de cada verano". Alonso ha insistido en que "los andaluces pueden tener la seguridad y la tranquilidad de que también en verano tienen garantizada la asistencia sanitaria, tanto en atención primaria como en hospitales, con los profesionales y los recursos necesarios".

El Plan de Verano se desarrolla en el período comprendido desde el 15 de junio al 30 de septiembre de cada año y, en estos momentos, se está cerrando. El pasado lunes día 15 de mayo, se reunió además la Mesa Sectorial de Sanidad para tratar sobre la planificación de refuerzos y sustituciones del Plan de Verano de este año.

Alonso ha anunciado además que la próxima semana está prevista una reunión en Málaga con los sindicatos para analizar el Plan Costa y ha avanzado que "ya se han empezado a realizar contrataciones con criterios claros de mantener contratos lo más amplios posible, teniendo en cuenta el derecho de los profesionales a sus vacaciones y garantizando lo máximo posible la conciliación de la vida familiar de los profesionales".

De este modo, en el caso de atención primaria, el consejero ha confirmado que este verano seguirán funcionando los 1.518 centros de salud de la comunidad, es decir, "el cien por cien de los recursos de la red", así como los 371 puntos fijos y los 132 equipos móviles de urgencias. Como cada año, añade, "se procederá al refuerzo con profesionales de aquellos centros de atención primaria de localidades en las que se incrementa la demanda. En 2016, se reforzaron 45 centros con 246 profesionales y, en 2017, el refuerzo será superior".

Según ha anunciado Alonso, como en años anteriores, en 2017 "se reforzarán con más profesionales aquellos centros de atención primaria que se encuentran en puntos de especial atracción turística, sobre todo en zonas costeras". Para estas contrataciones, los centros sanitarios recurren al sistema de Bolsa Única del SAS para solicitar profesionales de aquellas categorías necesarias. De hecho, explica, "ya se ha empezado en algunas categorías por el poco volumen de profesionales que hay disponibles, una responsabilidad del Ministerio".

En cuanto a los servicios de urgencia, se incorporarán también como refuerzo unidades móviles y ambulancias específicas para dar mayor cobertura como son los casos de la Unidad Móvil de la Costa de Chiclana, la de Zahara/Barbate, Costa de Huelva, Poniente y Costas Norte de Almería, entre otras. Y añade que por parte de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) se ha activado también el helicóptero de la Zona de Costa de Cádiz con base en Jerez de la Frontera.

LA OPERACIÓN PASO DEL ESTRECHO CONTARÁ CON 12 PROFESIONALES

Igualmente, especifica que en las zonas de tránsito desde Andalucía al continente africano (Algeciras, Málaga y Almería), se desarrollará como otros años la Operación Paso del Estrecho que contará, en 2017, con 12 profesionales durante tres meses.

En lo que se refiere a la programación hospitalaria durante el verano, se tiene en cuenta la ocupación y la programación quirúrgica y de consultas previstas en cada centro. Para 2017, apunta que "se incrementará la actividad de los hospitales, garantizando y priorizando como siempre los procesos urgentes y oncológicos, realizando una planificación adecuada de los períodos vacacionales de los profesionales de los bloques quirúrgicos y de las unidades de pruebas funcionales, diagnósticas y radiológicas y garantizando las consultas externas".

De este modo, destaca que este verano está previsto realizar cerca de 2,5 millones de consultas externas en atención hospitalaria, cerca de 70.000 intervenciones quirúrgicas y 2,2 millones de pruebas diagnósticas, sujetas a Decreto de garantía de respuesta asistencial.

Por tanto, se mantiene en verano esta actividad "muy significativa", así como la actividad de alta complejidad como es el caso de los trasplantes, una actividad que requiere una amplia coordinación de unidades y servicios y amplia disponibilidad de profesionales en esos meses.

Alonso ha recordado que este verano se cuenta además con dos nuevos dispositivos de urgencias puestos en marcha a finales del año pasado como son los de los hospitales Valle del Guadalhorce, en Cártama, y San Carlos, en San Fernando. Estos dispositivos potenciarán e incrementarán la cobertura a las urgencias en las costas de Málaga y Cádiz.

Además, Alonso ha insistido en que las camas de los centros hospitalarios "están disponibles en todo momento para atender las necesidades que se presenten" y, por tanto, todos los ciudadanos que requieran ingreso por cualquier causa lo tienen garantizado en verano igual que en el resto del año.

PLAN DE ALTAS TEMPERATURAS

Dentro del Plan de Verano se incluyen también las actuaciones que se llevan a cabo dentro del Plan Andaluz de Prevención de los Efectos de las Altas Temperaturas sobre la salud. El Plan tiene como objetivo minimizar las consecuencias que el calor pueda tener sobre los colectivos más vulnerables como son las personas mayores, pacientes crónicos, personas con trastornos mentales graves, menores de cuatro años (especialmente lactantes) y personas que trabajan al sol, e incorpora vigilancia y seguimiento de esta población de riesgo.

Por su parte, la diputada popular Catalina Montserrat García ha señalado que han pedido la comparecencia porque "no quieren sorpresas" con el Plan de Verano, y lamenta "volver a escuchar las mismas palabras de todos los años". Así, recuerda que en 2014 los sindicatos hablaban "de las rebajas de verano del SAS porque los contratos de los profesionales eran de rebaja: un mes al 25% más guardias, de una hora al mes o para cubrir urgencias en Sevilla días alternos".

"La planificación del verano es un recorte en toda regla", afirma, y añade que en el verano de 2016 los profesionales "se manifestaron diciendo que no podían más, porque los cuidados que prestaban no los hacían con la calidad y la seguridad que deberían", al tiempo que asegura que "no hay reserva de camas como dice Alonso, sino camas que no funcionan en todo el verano porque es imposible que funcionen sin profesionales que puedan atender a esos pacientes para ocupar esas camas".

De igual modo, la diputada popular reprocha al consejero que diga que "hay menor demanda" cuando "la genera la propia Consejería con el cierre de quirófanos, especialidades, etcétera", y pregunta a Alonso si este año "van a colocar de nuevo al servicio sanitario público de Andalucía de vacaciones".

El consejero ha criticado "la demagogia del PP" y ha recordado que el SAS "nunca ha estado de vacaciones en verano y los datos de actividad así lo demuestran, por lo que no se puede permitir que el Partido Popular desprestigie el intenso trabajo de los profesionales".