La Coordinadora Andaluza por una Sanidad Pública evalúa en Granada con "un suspenso" la situación sanitaria andaluza

Etiquetas

El salón de actos de la antigua Facultad de Medicina de Granada ha acogido este sábado por la mañana la primera jornada de la recién constituida Coordinadora Andaluza por una Sanidad Pública, Universal y de Calidad, donde han participado las plataformas y mareas que la conforman, que han evaluado la situación sanitaria andaluza y la han calificado con "un suspenso".

Así lo indican en una nota desde la Coordinadora, formada por más de una docena de colectivos en defensa de la sanidad pública de toda Andalucía, que reclama "más inversiones, participación y transparencia en la gestión sanitaria, aumento de plantilla y reversión de las privatizaciones y externalizaciones".

En la jornada se ha hecho lectura del manifiesto y se ha contextualizado la situación sanitaria andaluza, tratándose temas como la atención hospitalaria, la atención primaria y la situación de los servicios de salud pública en Andalucía, y se ha debatido sobre participación comunitaria y listas de espera.

La plataforma 'Granada Por Su Salud' ha sido la anfitriona de esta jornada que ha tenido "un gran éxito de asistencia y participación y ha puesto de manifiesto el papel clave que Granada ha marcado en Andalucía en la lucha por una sanidad pública, universal y de calidad".

Entre las reivindicaciones de la Coordinadora Andaluza figuran "financiación suficiente, participación efectiva en la toma de decisiones y rendición de cuentas a la ciudadanía, transparencia en las listas de espera y en la externalización de servicios y conciertos con la privada, recuperación de la plantilla de profesionales y número de camas hospitalarias, reversión de las privatizaciones y potenciación de la atención primaria", con atención de "diez minutos por paciente, promoción de la salud y garantizar al menos un 20 por ciento del gasto sanitario público andaluz".

Además, reclaman una "definición estable de la organización del Sistema Sanitario Público Andaluz exigiendo una definición clara del modelo, tras una auditoría de los resultados de las agencias sanitarias y empresas públicas, una valoración de la unificación de toda la red bajo la estructura del Servicio Andaluz de Salud".

También piden la "derogación de la Ley 15/1997 de 25 de abril que ha permitido la privatización del Sistema Sanitario Público, y del Decreto Ley 16/2012 que ha supuesto un atentado a la sanidad pública porque elimina sus características más fundamentales, como son la universalidad y la equidad".

Asimismo, reivindican la "reconsideración de las Unidades de Gestión Clínica, ya que los objetivos que se perseguían cuando se crearon no se han cumplido", según la coordinadora, que añade que "en los últimos años la deriva ha sido su degradación, respondiendo más a intereses perversos y a control del gasto que a una democrática gestión clínica al servicio de los ciudadanos". Junto a todo ello, reclaman un "impulso de la I+D+I del sector público (investigación clínica pública) y garantizar formación continuada".

Los participantes de la jornada han considerado "una prioridad" que, "de cara a este período estival, se garantice la cobertura del 100 por cien de ausencias de profesionales y que no se cierren los centros de atención primaria, que no se reduzcan el número de camas hospitalarias y no se paralicen las listas de espera".

Desde la Coordinadora Andaluza, por último, se llama "al diálogo al conjunto de la sociedad, asociaciones de usuarios, mareas ciudadanas y representantes de los trabajadores de la sanidad a seguir movilizándose por la defensa de la sanidad pública".