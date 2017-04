LA FADSP ANIMA A LA MOVILIZACIÓN PARA RETIRAR LA LEY QUE EXCLUYE A MÁS DE 3.000 PERSONAS DEL SNS

Etiquetas

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) animó este sábado a todas las organizaciones sociales, sindicales y profesionales a movilizarse en contra del Real Decreto Ley 16/2012 que ha provocado la exclusión de 3.600 personas del Sistema Nacional de Salud (SNS).Esta federación pidió también a los partidos políticos que presenten iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados para la “revocación inmediata” del RDL 16/2012 de ‘medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones’, que cumple cinco años desde su publicación en el BOE.En un comunicado, esta organización afirmó que esta normativa “retiró el derecho a la asistencia sanitaria a casi 900.000 inmigrantes en situación irregular y a quienes no han podido cotizar a la Seguridad Social por no tener un contrato de trabajo, entre ellos más de la mitad de jóvenes o amas de casa”.“Otra de las medidas contenidas en el Decreto ha sido obligar a pagar medicamentos a los pensionistas, estando pendiente la introducción de nuevos copagos para un futuro inmediato como los traslados en ambulancia no urgentes, las prótesis, ortesis y medicamentos hospitalarios”, añadió.A todo ello, la Fadsp advirtió que estas medidas “pretenden eliminar el derecho universal a la atención sanitaria a toda la población”, así como “acabar con el carácter redistributivo de la sanidad y modificar el modelo de financiación de la misma”.Además, denunció que “más de 3.600 personas no han podido acceder a los cuidados médicos a pesar de encontrarse enfermas”, así como la población pensionista (con pensiones muy por debajo de la media europea) que no pueden retirar de las farmacias los medicamentos prescritos por sus médicos (entre el 13 y el 25% de los mismos) poniendo en riesgo su salud”.