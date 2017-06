Foro responsabiliza al Gobierno del Principado "de la problemática que sufren las urgencias asturianas"

Etiquetas

La presidenta de Foro y portavoz de Sanidad en la Junta General, Cristina Coto, ha valorado este lunes el primer fin de semana de huelga de los trabajadores del Servicio de Atención Continuada de Asturias (SAC) al manifestar que "sólo el Gobierno es responsable de la problemática que sufren las urgencias asturianas, por su falta de voluntad para resolver la discriminación que padece el Servicio de Atención Continuada".

"Hace mas de un año que desde FORO venimos denunciando en la Junta General el problema de este colectivo, en concreto que los profesionales del SAC no cobran peligrosidad, nocturnidad, turnicidad, pago de complemento fijo -son los únicos en atención primaria que no lo reciben- no cobran por hora de festivo ni por festivo especial, no tienen derecho a días de libre disposición, no tienen dietas de alimentación y se les comunican los turnos solo con unos días de antelación, impidiendo toda posibilidad de conciliación", sostiene Coto.

"Es muy difícil trabajar así, y lo hacen por responsabilidad con el paciente, a diferencia del gobierno de Asturias, que alega 'alta complejidad' para dar solución a unos derecho recogidos legalmente", relató.

Coro añade que "de hecho hace mas de un año que se aprobó en la Junta General, con el voto del PSOE incluido, la equiparación salarial del SAC pero la falta de voluntad y diálogo por parte de la Consejería ha impedido el más mínimo avance".

"El colectivo ha tenido que recurrir a su legitimo derecho a la huelga para reivindicar aquello que les corresponde por Ley pero que el gobierno les niega. Estas son las consecuencias del continuado desprecio del Gobierno de Javier Fernández hacia la Junta General, al incumplir esta resolución mantiene la discriminación del Sespa y la Consejería hacia que los médicos, enfermeros y celadores del SAC", asegura.