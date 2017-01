MADRID. EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA CELEBRA HOY UN MARATÓN DE DONACIÓN DE SANGRE

Etiquetas

El Hospital Universitario Santa Cristina, en coordinación con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, celebra este jueves y mañana, viernes, su noveno maratón de donación de sangre para que el personal del hospital y los pacientes y familiares ayuden a mejorar las reservas con las que cuenta Madrid.El banco de sangre del hospital, según informó el centro situado en el distrito de Salamanca, estará abierto este jueves de nueve de la mañana a 19.30 horas y el viernes el maratón durará desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.El hospital invita a participar a todos los vecinos del céntrico barrio madrileño y a los profesionales sanitarios y no sanitarios del centro.La donación se completa en menos de media hora y para poder hacerla hay que ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos, no acudir en ayunas y no padecer enfermedades transmisibles por vía sanguínea.