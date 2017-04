MADRID. EL PSOE DICE QUE GÜEMES “HA SIDO LA PERSONA MÁS NEFASTA PARA LA SANIDAD MADRILEÑA”

Etiquetas

El diputado socialista en la Asamblea de Madrid José Manuel Freire dijo hoy, tras escuchar la comparecencia del exconsejero Juan José Güemes en la Comisión de Estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, que “ha sido la persona más nefasta para la sanidad madrileña”.Le acusó de “suprimir” la Dirección General de Salud Pública, “poner el área única” y construir hospitales a través de concesión administrativa y señaló que “hemos pedido los datos necesarios para saber cuánto se ha pagado y cuánto queda por pagar”· Sobre los datos aportados por Güemes referidos a las ventajas de la externalización de la atención sanitaria en los hospitales, dijo que “ha hecho un ejercicio de simulación de cuentas”.Asimismo, denunció que el sistema impuesto por Güemes se caracteriza por la “falta de transparencias en unos contratos que son lesivos para los madrileños”.Tras manifestar que “no hay forma de comprobar cuánto se va pagando”, aseguró que en la “época de Güemes se produjo la mayor descapitalización de la sanidad madrileña”. Aseguró que “los techos caídos” en los hospitales “tienen que ver con la bajada de la inversión sanitaria, que pasó del 2,5% a 0,5% del gasto”. A su juicio, “como el Gobierno no da datos, no sabemos lo que cuesta cada cosa”.Sobre este asunto, el diputado de Podemos José Manuel López dijo que “cada día conocemos más lo que pasa en los hospitales” y afirmó que “crece la deuda por unos hospitales que quedan 20 años por pagar y si hiciésemos cambios en esos contratos, hoy estarían pagados y ahorrándonos 1.200 millones de euros”.Pero, añadió, como “todo es opaco, no se pueden saber los datos sobre las amortizaciones” La diputada de Ciudadanos Susana Solís dijo que Güemes “ha hecho una defensa a ultranza de la cooperación publico privada de los hospitales, lo que contradice lo que hace ahora” el Gobierno presidido por Cristina Cifuentes, “que quiere revertir este sistema”.Señaló que, al defender la externalización con este modelo de canon, Gúemes “defiende su gestión en esos años” y explicó que “hemos pedido a la Cámara de Cuentas que realice una auditoría para determinar si el coste por paciente es mayor en un sistema u otro”.