Miles de personas se manifiestan por segunda vez en Huelva "por una sanidad pública digna"

Unas 25.000 personas, según la organización, se han manifestado este domingo y han acudido a la convocatoria de la plataforma ciudadana 'Huelva, por una sanidad pública digna' caminando tras una pancarta desde la plaza del antiguo Estadio Colombino, hacia la Avenida Alcalde Federico Molina y hasta la Plaza de las Monjas atravesando la Avenida Alameda Sundheim, mientras que la Policía Nacional cifra la asistencia en unas 19.000. Así, según los convocantes, han acudido unas 5.000 personas más a esta segunda manifestación, tras la primera del 27 de noviembre.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de la plataforma, la doctora Paloma Hergueta ha señalado que han tenido que convocar una segunda manifestación en menos de dos meses porque "no se ha movido nada", tan solo una reunión con el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, "y no hemos tenido respuesta ni del consejero de Salud, Aquilino Alonso, ni de la presidenta de la Junta, Susana Díaz".

Antes de que comenzara esta manifestación, cuya asistencia ha sido cifrada en unas 4.500 personas según las estimaciones de la Policía Autonómica dadas a conocer por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta, Hergueta ha señalado que el gerente del SAS "a lo único que se comprometió con nosotros fue a que tuviéramos una ambulancia para el traslado de críticos propia y no compartirla con Sevilla, y llevamos un mes y todavía no se ha corregido, y según informó a los sindicatos tardaría dos o tres meses", ha remarcado Hergueta.

"Ya no les creemos después de 12 años de promesas de los centros hospitalarios de alta resolución (chares), después de decir que la fusión iba a suponer un aumento de recursos y una mejora de la calidad en la atención de los pacientes, porque no se ha cumplido nada a lo largo de estos años", ha incidido Hergueta.

A su vez, ha remarcado que aunque la fusión hospitalaria se ha paralizado, "no queremos paralización, sino que revierta la situación porque como se está haciendo supone que no haya equidad para los pacientes y es como tener una casa con el salón en el barrio de Isla Chica, el baño en la Plaza de las Monjas y el dormitorio en el Conquero, y así no es funcional ni sirve para nada".

El hecho de esta segunda convocatoria, ha remarcado Paloma Hergueta, se debe a que "hay dirigentes políticos que niegan la cruda realidad en Huelva, que tenemos las listas de espera más largas de toda Andalucía y que Huelva es la cenicienta de esta comunidad", por lo que insiste en que "no podemos consentir ni un minuto más que estas personas sigan en sus cargos, porque si ellos niegan los problemas, éstos no se podrá resolver y los consideramos parte del problema".

"Tiene que haber hechos", ha manifestado Hergueta, quien ha señalado que entiende que "hay cosas que llevan más tiempo, como la construcción de un Materno-Infantil, pero otras que son inmediatas como descender las listas de espera contratando a más personal o la dotación del 061 en la provincia".

"En Huelva solo pedimos ser como el resto de las provincias andaluzas, pedimos los mínimos y nada estrambótico y que nuestros impuestos ser reinviertan al igual que el resto de los andaluces", ha señalado Hergueta.

LECTURA DE UN MANIFIESTO

Al llegar a la Plaza de las Monjas se ha dado lectura a un manifiesto en el que la plataforma ha incidido en que "nadie puede parar la voz y el sentir del pueblo cuando reclama lo que justamente le corresponde por derecho".

"Por segunda vez la Junta de Andalucía nos ha obligado a salir a la calle, para pedir algo que debía darnos de oficio, una sanidad digna, que pagamos con nuestros impuestos y es un derecho fundamental pilar de nuestro Estado del bienestar".

Este movimiento ciudadano "independiente de partidos políticos y sindicatos", que nació como un humilde grupo de facebook que cuenta ya con más de 26.000 miembros, "crece cada día más y que, nadie lo duden no parará hasta conseguir su objetivo", remarcan en el manifiesto.

"Andalucía es la comunidad autónoma que menos invierte en Sanidad, con menos camas públicas y menos dotación tecnológica y, por desgracia, Huelva es la provincia andaluza y española peor dotada, con el menor gasto sanitario por habitante, menor número de camas, de especialistas, recursos materiales y humanos, y con la cartera de servicios más corta", han incidido en su lectura, indicando además que "es la única provincia sin Materno-Infantil, sin UCI pediátrica, sin unidad del dolor, sin unidad de ictus y sin chares funcionantes".

Por último, desde la plataforma piden una inversión que compense "la deuda histórica sanitaria, que con Huelva, tiene la Junta de Andalucía; una atención primaria de calidad, con suficientes pediatras y personal de todas las categorías, para atender a nuestros hijos, o el acercamiento de la atención especializada a los residentes en los pueblos de la provincia abriendo unos chares que se nos han prometido hace más de doce años".

También solicitan "una mejora en la atención urgente y en el transporte de los pacientes críticos; dos hospitales completos, algo imprescindible para poder dar una asistencia integral y de calidad y solucionar cualquiera de los problemas que presenten los pacientes que en ellos ingresan, y la vuelta atrás de un proceso de fusión, que ha significado un recorte brutal, que ha sido anulada por los tribunales y que ha arrasado con la equidad, la accesibilidad y la calidad de la asistencia".

Por todo ello, aseguran en el manifiesto que si los dirigentes políticos "no son capaces de trabajar, como lo que son, servidores públicos, deberán dimitir".

En otras provincias como Granada, Málaga y Sevilla también se han convocado manifestaciones en este sentido, "en protesta contra el deterioro al que los políticos están llevando a la sanidad pública andaluza".