El PP reclama a la Junta un plan de inversiones para climatizar todas las instalaciones dependientes del SES y el Sepad

El Grupo Parlamentario Popular registrará en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso en la que instará a la Junta a hacer un plan de inversiones para climatizar todas las instalaciones dependientes del SES y del Sepad antes del próximo verano.

Asimismo, y de manera "urgente", los 'populares' reclamarán al Ejecutivo regional la puesta en marcha de un plan de contingencia extraordinario para intentar solucionar el "rosario de incidencias" en diferentes centros sanitarios durante la ola de calor actual al funcionar de manera incorrecta los sistemas de climatización.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa la diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura Consuelo Rodríguez Píriz, quien ha detallado la situación "tercermundista" que sufren extremeños ingresados en varios centros sanitarios de la región y trabajadores de los mismos en estos últimos días de elevadas temperaturas.

Entre ellos, ha citado el Hospital de Mérida, el centro sociosanitario también de la capital extremeña, la Comunidad Terapéutica 'La Garrovilla', la Residencia de Mayores de Navalvillar de Pela, la de La Granadilla en Badajoz o el Hospital de Don Benito.

Por ello, la diputada del PP ha lanzado una invitación al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y al consejero de Sanidad, José María Vergeles, para que pasen una noche, por ejemplo, en el Hospital de Mérida.

"Les invito a que pasen la noche, no a que duerman, porque no van a dormir igual que no duermen los enfermos que están allí", ha aseverado Rodríguez Píriz, quien ha añadido que "no se trata de hacer grandes obras, que también hay que hacerlas", sino que de lo que se trata es de "mantener en buen estado las instalaciones".

De esta manera, Consuelo Rodríguez Píriz ha reclamado que a "problemas urgentes" la administración autonómica debe proporcionar "soluciones urgentes", ya que las altas temperaturas que se están experimentando en estos centros sanitarios "complican la estabilidad emocional" y la mejoría de las personas en ellos ingresadas.

"No sé si están esperando a que llegue el invierno y se solucione el problema por generación espontánea", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que, en ocasiones, se "está poniendo en riesgo" la vida de las personas ingresadas y de los trabajadores.

En este sentido, ha indicado que los extremeños deben saber que estas incidencias aparecen porque en dos años de gobierno de Fernández Vara en la Junta de Extremadura "no se ha gastado ni un duro en inversiones en los centros sanitarios".