El PP demandará a Montón "por ocultación de datos y vulneración de los derechos de los diputados"

El coordinador de Política Social del Grupo Popular en las Corts Valencianes, José Juan Zaplana, ha anunciado que su formación demandará a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, "por falta de transparencia, ocultación de datos y vulneración de los derechos de los diputados".

El diputado del PP se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa sobre las listas de espera en la sanidad valenciana, en la que también ha intervenido la portavoz de Sanidad del grupo parlamentario popular, María Remedio Yáñez.

El diputado ha criticado la "dificultad para obtener la información sobre listas de espera, a las que en teoría, por todo lo que dice este Consell sobre transparencia, deberíamos tener acceso, pero no es así".

José Juan Zaplana ha mostrado un gráfico sobre la evolución de las listas espera quirúrgica desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2017, "una etapa completa de Montón, por lo que ya no puede hablar de herencia recibida". Así, ha explicado que se ha pasado de 59.883 pacientes en diciembre de 2015 a 67.525 en marzo 2017. "Y esperamos a los datos del segundo trimestre, donde se computará la Semana Santa y Pascua de este año, periodo en el que se cierran quirófanos", ha señalado.

"Para solucionar el problema de las listas de espera quirúrgicas Montón ha activado un plan de choque, con el que dice que no deriva a clínicas privadas, pero este plan, que tiene para 2017 un total de 5,4 millones de euros presupuestados lleva ya gastados 4,1 millones de euros, y solo estamos en mayo. Estamos ante una mala gestión de Montón y su equipo, ya que está habiendo un crecimiento de las listas de espera quirúrgicas alarmante porque es exponencial", ha señalado.

Asimismo, José Juan Zaplana ha explicado que desde el GPP "se ha intentado por activa y pasiva que también nos pase los datos de listas de espera de pruebas diagnósticas y terapéuticas, primeras visitas y por especialidades". "En primeras visitas y especialidades nos encontramos datos con que un paciente puede tardar para que lo llamen de rehabilitación hasta tres meses. Se ha pasado de 68 días a 91 días y no es de recibo", ha estimado.

RECURSO ANTE EL TSJ

"En las listas de espera de pruebas diagnósticas y terapéuticas es donde surge el problema. El 24 enero 2017 pedimos acceso a estos datos. El 3 de marzo la consellera contesta con un escrito diciendo que nos da acceso a los acuerdos de gestión de los distintos departamentos de salud, pero nosotros no pedíamos eso. Por eso el 25 de marzo presentamos un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ, para tener acceso a esa documentación", ha relatado.

"El 2 de mayo, --ha continuado-- hace solo dos días, Montón nos remite dos escritos con dos pen-drive donde dice que "como continuación a la solicitud de documentación y ante el recurso contencioso-administrativo planteado por protección de los derechos fundamentales, se accede a la totalidad de las pretensiones planteadas por el diputado facilitando su derecho al control del Consell y se adjunta toda la documentación".

"Es decir, no lo da en marzo y reconoce que nos lo da ahora porque se lo pide el TSJ. Pero es que no nos ha dado toda la documentación, no nos ha dado las listas de espera, que era lo que pedíamos ni diagnósticas ni terapéuticas, alegando dificultades como distintos tipos de programas y de gestión. Por eso vamos a formalizar el recurso en demanda y vamos a demandar a la consellera de Sanidad", ha aseverado.

José Juan Zaplana ha indicado que Montón "es un fraude para los valencianos, una estafa. Durante su gestión hemos demostrado enchufes -que hemos visto engrosar hoy con un nuevo destino para un ex alto cargo del PSPV en Alicante por interés partidista-, hemos demostrado mentiras sobre auditorías, ya que dijo que se iban a hacer cinco y solo se está haciendo una. Ahora demostramos la falta de transparencia de Montón, que se mofa de Les Corts, no gestiona y se ríe de la labor de los diputados porque no tiene interés en que conozcamos los datos reales".

Por su parte, la portavoz de Sanidad, María Remedio Yáñez, se ha preguntado "a qué espera el president Puig para destituir a la consellera, no sabemos si está esperando a las primarias socialistas a ver qué ocurre, pero si fuera responsable debería cesarla por el bien de los valencianos".

Yáñez ha calificado de "fracaso" las acciones puestas en marcha por Montón. Así ha señalado que el gasto farmacéutico ha aumentado. "La media de España es del 5,9% y en la Comunitat Valenciana del 10,2%, y además en la receta de fármacos se ha aumentado un 6,69%, y todos estos aumentos afectan al bolsillo de los valencianos".

La portavoz de Sanidad ha indicado que, según han sabido por respuesta parlamentaria, los precios de la vacuna de la gripe "están por encima de la media del precio marcado por el Ministerio de Sanidad", y ha criticado que ha habido desabastecimiento este año. Asimismo, ha hablado de las subvenciones de fármacos y ha indicado que más de 100.000 valencianos que están parados y ya han agotado la subvención para la compra de fármacos tienen que pagar el 40%.

Yáñez también se ha referido a la hepatitis C, de la que ha dicho que Montón "reclama una cantidad en la que esconde información". "Hemos llegado a la conclusión de que las facturas que se mandaron al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para que se abonasen no incluían los descuentos legales aconsejados", ha incluido.