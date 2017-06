El PR+ dice que el Gobierno "acusó de mal uso de Urgencias a usuarios" y ahora "cierra los centros de salud"

Etiquetas

El Partido Riojano ha subrayado que el Gobierno de La Rioja "acusó a los usuarios de la sanidad pública de utilizar mal las urgencias del Hospital San Pedro, colapsarlas y no utilizar de la debida manera los centros de salud de atención primaria, que ahora el Gobierno de La Rioja cerrara durante semanas de agosto". Los regionalistas advierten de la "hipocresía del Gobierno de La Rioja" que primero "habla del mal uso de urgencias y luego cierra los centros de salud, lo que sin duda provocara problemas en el sistema público de salud riojano".

La formación regionalista ha señalado que esta medida "no se ha consensuado ni consultado con la sociedad riojana" y "solo pretenden no contratar profesionales sanitarios, no cubrir las bajas y vacaciones del personal, ahorrando y recortando del presupuesto sanitario mientras despilfarran miles de euros en publicidad o propaganda, además de seguir destinando millones de euros a empresas privadas sanitarias a las que no les recortan ningún pago ni en agosto".

La vicepresidenta del Partido Riojano, Monserrat Bañares, ha destacado que "más de 157.000 usuarios de la sanidad pública se quedarán sin centros de salud en las tardes de agosto, hecho que pretender suplir con un único médico de familia".

La dirigente regionalista ha afirmado que "no se puede decir que los usuarios tienen que ir más a los centros de salud y menos a urgencias, para luego cerrar los centros de salud en una medida exclusivamente económica que nada tiene que ver con la atención sanitaria"

El Partido Riojano se pregunta si el Gobierno de La Rioja y la consejera de Salud piensan que los riojanos "no se ponen enfermos en Agosto o se van todos de vacaciones fuera de nuestra tierra". La formación regionalista ha lamentado que "ningún grupo parlamentario haya sido capaz de exigir explicaciones y comparecer en el Parlamento de La Rioja a la consejera María Martín, parece que todos los grupos políticos en el Parlamento están de acuerdo en cerrar los centros de salud".