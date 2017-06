PSOE-A defenderá el jueves en el Parlamento que un donante vivo tenga derecho a prestación monetaria de la SS

Etiquetas

El PSOE-A defenderá el jueves una proposición no de ley ante el Pleno del Parlamento en la que se insta a la Junta a que demande al Gobierno central que declare la extracción de un órgano para donación entre vivos en causa específica de incapacidad temporal para el trabajo, "con el consiguiente disfrute de una prestación monetaria de la Seguridad Social durante la extracción del órgano y la posterior recuperación del donante".

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, también se plantea que el Ejecutivo nacional garantice que el cambio en las circunstancias de salud que puede sufrir una persona debido a su condición de donante en vida no conlleve penalizaciones en la contratación o renovación de seguros o préstamos.

En la exposición de motivos de la iniciativa, el grupo socialista indica que el trasplante de órganos entre personas vivas es una técnica ya asentada en el sistema de trasplantes español desde hace unos años y que se trata de personas vivas que ceden en la mayor parte de los casos uno de sus riñones o una parte de su hígado de manera altruista.

Esta donación, por definición solidaria y desinteresada, tiene ventajas indudables tanto para el receptor como para el sistema, con lo que ha de ser promovida y protegida desde los poderes públicos.

La actual normativa señala que deberá proporcionarse al donante vivo asistencia sanitaria para su restablecimiento y se facilitará su seguimiento clínico en relación con la obtención del órgano, si bien nada se regula sobre su asistencia y protección socio-laboral.

Además de los riesgos sanitarios, que pueden considerarse menores, según el PSOE-A, hay que tener en cuenta las consecuencias para la vida laboral o perjuicios patrimoniales que puede sufrir el donante, al no haber una legislación específica que proteja al donante vivo.

Según explica el PSOE-A, La incapacidad temporal, según el artículo 169 de la vigente Ley General de la Seguridad Social, requiere la alteración de la salud derivada de enfermedad o accidente. "De acuerdo con una interpretación restrictiva, podría entenderse que el donante, al no estar enfermo previamente ni haber sufrido accidente, no reúne tal requisito, con lo que no podría disfrutar de la baja laboral ni la prestación correspondiente, de manera que puede verse obligado a someterse a la extracción durante el período vacacional", según el grupo socialista.

En lo tocante a las consecuencias patrimoniales, según añade, se puede tener en cuenta también que el donante en vida frecuentemente sufre el aumento de las primas a la hora de contratar o renovar seguros de asistencia sanitaria, seguros de vida o préstamo bancarios, lo que conlleva una clara repercusión negativa en la calidad de vida futura de los donantes en vida y sus entornos familiares, y consecuentemente también, una falta de estímulo a la donación altruista entre vivos, tan necesaria hoy en España.