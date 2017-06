PSOE insta a Junta a pedir mejoras en la valoración de niños oncológicos y formar a sanitarios en el diagnóstico precoz

Etiquetas

El Grupo Parlamentario Socialista ha instado al Gobierno regional que solicite al Gobierno central que se mejore el sistema de valoración del grado de discapacidad de niños enfermos oncológicos, al tiempo que ha demandado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que forme a profesionales sanitarios para mejorar el diagnóstico precoz de esta enfermedad.

En una Proposición No de Ley (PNL) calificada por la Mesa de las Cortes este lunes, los socialistas instan al Gobierno de Castilla-La Mancha a que inste al Gobierno de España a modificar el Real Decreto 197 de 1999 que regula las condiciones de valoración del grado de discapacidad de estos niños, según ha explicado la portavoz del PSOE en las Cortes, Blanca Fernández, en rueda de prensa.

Esta iniciativa de los socialistas castellano-manchegos pretende mejorar las valoraciones no presenciales, ya que, según ha explicado Fernández, "hay etapas en la enfermedad en que estos enfermos no tienen defensas y no hay un sistema para valorarlos de manera no presencial, y se tienen que desplazar a un tribunal".

También solicita que "las valoraciones puedan ser provisionales" y "si no quedan secuelas se puedan echar atrás". Blanca Fernández ha confiado en que esta iniciativa sea aprobada, cuando llegue a sesión plenaria, por unanimidad de todos los grupos.