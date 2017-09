EL SINDICATO DE ENFERMERÍA RECLAMA PARA 2018 UN AUMENTO DEL 6% EN LOS SALARIOS Y VOLVER A LAS 35 HORAS SEMANALES

Etiquetas

- Advierte de que, de no producirse avances, habrá movilizaciones. El Sindicato de Enfermería (Satse) ha iniciado una campaña en la que exige al Gobierno que apruebe un aumento superior al 6% de los salarios de los profesionales para 2018, y que permita a las comunidades autónomas que los trabajadores del sector público vuelvan a trabajar 35 horas a la semana.Satse comenzó esta campaña como consecuencia de la “inminente aprobación del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado” para que el Ejecutivo “devuelva lo que en derecho pertenece a los profesionales que trabajan en el sector público”.“De no producirse avances, Satse tiene previsto iniciar movilizaciones”, informó el sindicato, que detalló que esta campaña incluirá “la distribución de cartelería en centros sanitarios de todos el país, además de otras acciones de comunicación”.En este sentido, la organización hizo hincapié en que se debe recuperar el nivel retributivo previo a los recortes y, a partir de ahí, se tiene que negociar la actualización salarial de próximos años y si ésta se tiene que vincular o no a alguna variable macroeconómica, como el Producto Interior Bruto.“La vuelta a las 35 horas es un motor de generación de empleo que, sin lugar a dudas, conlleva una mejora asistencial”, destacan desde Satse, que señalan que “el sector sanitario de nuestro país se ha visto muy afectado por los recortes de personal”, ya que, “en el caso de los profesionales de Enfermería, han sido más de 20.000 los puestos de trabajo perdidos en los últimos años”.Por último, alertó de que la destrucción de empleo en Enfermería conlleva que ciudadanos y pacientes no cuenten con los profesionales necesarios para recibir una atención en óptimas condiciones de calidad y seguridad.