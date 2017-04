Sáez Aguado no acepta la dimisión de la responsable del Área Quirúrgica del HUBU

Etiquetas

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha explicado este miércoles que no ha aceptado la dimisión de la responsable del Área Quirúrgica del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Ana Lucía Fernández, que presentó la semana pasada después de que se hiciese público un documento sobre la gestión de las listas de espera de su área en el centro hospitalario.

Sáez Aguado, quien ha mantenido una reunión con los miembros de la Subcomisión de Programación Quirúrgica del HUBU, ha explicado que su decisión se basa en la petición que este organismo le ha traslado para que no acepte la renuncia de la responsable.

Tras escuchar las explicaciones de los profesionales que integran la subcomisión, el consejero de Sanidad ha insistido en que, pese a que la redacción del documento filtrado "no es la mejor", la gestión de las listas de espera quirúrgicas es "la adecuada" y ha remarcado que la polémica surgida se debe a una "lectura malintencionada".

Asimismo, ha señalado que cualquier acusación vinculada a una manipulación de las listas de espera "está fuera de la realidad" del hospital burgalés y ha asegurado que no se ha producido ninguna modificación en las listas como consecuencia de la publicación del documento. "La redacción no es la mejor, ni la más adecuada, pero no ha tenido ningún efecto", ha añadido.

Antonio María Sáez Aguado, quien ha explicado que desde la Subcomisión de Programación Quirúrgica se le ha solicitado más trabajo y más medios, ha insistido en que "una lectura torticera" no puede poner en duda la honorabilidad de los profesionales sanitarios de la Comunidad y ha asegurado que la gestión de las listas de espera del

Área Quirúrgica del HUBU se ajusta a los criterios de la Consejería de Sanidad.

Al respecto, ha sostenido que la inclusión de pacientes en las listas de espera es una decisión exclusiva de los facultativos y ha remarcado que tampoco hay dudas sobre la gestión del sistema informático de las mismas.

Por todo ello, el consejero de Sanidad ha pedido a los grupos políticos de la oposición, en especial al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que cambie el tono de sus críticas y contribuya a obtener mejores rendimientos y resultados en el ámbito sanitario.