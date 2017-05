Sanidad asegura que "no se ha paralizado nada" sobre el reconocimiento de la Carrera Profesional

Etiquetas

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha asegurado que "no se ha paralizado nada" en relación al reconocimiento de la Carrera Profesional y que se evaluarán todas las peticiones que cursen los profesionales.

Así lo ha indicado el consejero a los medios de comunicación tras visitar el Hospital 12 de Octubre y en referencia a las críticas vertidas por varios sindicatos que consideran que no se cumple el compromiso de reactivar el reconocimiento de la Carrera Profesional con los presupuestos regionales de este año.

Sánchez Martos ha aclarado que no se ha "parado" ningún proceso y que existe una resolución del 24 de enero de 2017 para reactivar las evaluaciones. Al respecto, ha asegurado que fue él quien solicitó un estudio jurídico para ver si se podía desplegar un reconocimiento administrativo, que no económico, porque "no había ni hay dinero" este año para realizar un pago económico, pero sí un reconocimiento administrativo.

Por otro lado, expone que las juntas de evaluación están recibiendo los currículum y que el 3 de junio se evaluarán las peticiones presentadas por los profesionales, para lo cual se trabajará "paso a paso" con los sindicatos y los profesionales.

A su vez, el consejero ha indicado que el Gobierno regional valorará la posibilidad de hacer reconocimientos económicos en virtud de la disponibilidad presupuestaria, algo que "jamás ha negado" el Ejecutivo y que es "voluntad" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la suya "reconocer algo que se paró hace 10 años".

Por otro lado, ha indicado que las listas de espera quirúrgica han mejorado "notablemente" gracias al esfuerzo de los profesionales y los gerentes de hospitales.

En este sentido, ha asegurado que "no ha venido a maquillar" los datos de la lista de espera, pues si se contabilizara desde la citación de anestesistas y no se contabilizaran los días naturales, habría 50.000 personas y no 80.000 pacientes en las listas de espera.

A su vez, ha comentado que la situación ha mejorado "notablemente" y que no se está "en absoluto privatizando" la sanidad madrileña pues se ha pasado de derivar 1.200 operaciones a centros privados al mes a hacer ahora solo nueve.