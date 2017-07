Vergeles afirma que no hay "ningún" paciente ingresado "a día de hoy" por el brote de salmonelosis en una excursión

Etiquetas

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, afirma que no hay "ningún" paciente ingresado "a día de hoy" de los infectados por el brote de salmonelosis en una excursión realizada el pasado 25 de junio desde Mérida a La Codosera, pues "todos se han curado con el tratamiento que se les ha prescrito y con la atención sanitaria que se les ha prestado".

De esta manera, aunque el consejero de Sanidad ha considerado que "es prematuro hablar de cualquier otra cosa", al tiempo que ha reconocido que "el brote existe está claro" pues "desde el punto de vista epidemológico es un brote", ya que este virus fue declarado por las autoridades en salud pública con 38 afectados por salmonela.

Cabe recordar que dicho brote de salmonelosis se produjo el pasado domingo, 25 de junio, en una excursión que se realizó desde Mérida a La Codosera en la que participaron 48 personas, y cuyos análisis de las heces de las personas afectadas confirmaron que se trataba del virus de la salmonela.

Al respecto, a preguntas de los medios de comunicación en rueda de prensa este lunes en Mérida sobre el tratamiento "universal" de la Hepatitis C, el consejero ha mantenido que a continuación se realizó una encuesta "epidemiologica" para ver "qué han comido y qué no han comido las personas que están infectadas y las que no están infectadas para saber si ha sido algún alimento u otro el que ha provocado ese virus".

En este sentido, Vergeles ha sostenido que aunque los pacientes pertenecían al Área de Salud de Mérida, el restaurante "donde se supone que se han infectado las personas estaba en el Área de Salud de Badajoz", por lo que es ésta quien ha hecho los estudios de la alimentación y de los trabajadores.

Finalmente, el consejero de Sanidad ha señalado que cuando estén concluidos estos informes se determinará "cuál es el alimento, si es que es un alimento o cuál es el trabajador, si es un trabajador y las medidas correctoras que tiene que poner en marcha el restaurante, si las tuviera que poner", ha concluido.