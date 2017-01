Vergeles recomienda a la población que adopte medidas preventivas ante la "onda epidémica de gripe"

Etiquetas

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha recomendado a la población extremeña que adopte medidas preventivas ante la "onda epidémica de gripe", en relación a la cual se ha disculpado ante aquellos pacientes que hayan tenido que esperar "más tiempo de lo normal" en las urgencias hospitalarias.

Preguntado por la gripe en la región, Vergeles ha querido lanzar un mensaje de "responsabilidad" a la ciudadanía de cara a que la misma haga una "utilización adecuada" de los servicios sanitarios en la época de la gripe, ante lo cual ha recomendado que cuando se tengan síntomas de padecerla se acuda en primer lugar a las urgencias de Atención Primaria.

En este sentido, Vergeles ha incidido en que "sólo" cuando el médico de Atención Continuada o el de Familia que esté en urgencias del centro de salud "considere que tiene criterios de gravedad para que sean atendidos en los hospitales será derivado el paciente al hospital".

También ha recomendado el consejero adoptar medidas preventivas como protegerse cuando se tose, utilizar pañuelos desechables o intentar protegerse del frio para "ser capaces de contribuir entre todos a algo que el Servicio Extremeño de Salud ya está haciendo", que es incrementar el número de camas en 200 en toda la región para "reforzar la atención a los pacientes que lo necesitan en este momento".

"Sólo con esas medidas seríamos capaces de hacer un sistema muchísimo más adecuado y que las esperas fuesen lo mínimo posible", ha apuntado el consejero, que ha pedido "disculpas" a los pacientes que hayan tenido que esperar "más tiempo de lo normal" en las urgencias hospitalarias con motivo de la "onda epidémica de la gripe" y a los que hayan estado ingresados en habitaciones con un incremento del número de camas.

No obstante, ha puesto en valor que "afortunadamente" en Extremadura no está ocurriendo como en otras comunidades autónomas con camas en los pasillos o pacientes esperando en sillas de ruedas en determinados servicios de urgencia, respecto a lo cual ha asegurado que están "intentando que no ocurra" y que todos deben "corresponsabilizarse" para que "esto fuese posible".

HOSPITAL DE MÉRIDA Y DE CÁCERES

Preguntado por las quejas que está recibiendo el Hospital de Mérida por parte de pacientes que critican que hay "camas cruzadas" en habitaciones o que no pueden tener a sus familiares con ellos, el consejero ha explicado que se está viviendo la "onda epidémica de la gripe" y, en concreto, hay 167 o 168 casos cuando esta onda epidémica empieza a partir de los 80 aproximadamente.

Al respecto, ha indicado que la región está "al doble de lo esperado para unas fechas de estas características" que, además, han coincidido con el periodo navideño y se ha adelantado entre tres y seis semanas dicha onda epidémica de la gripe, por lo que ha coincidido con el "necesario descanso" que tienen que tener los profesionales sanitarios.

Así, ha reconocido que en "algunos" hospitales han tenido que incrementar el número de camas y en "algunas" habitaciones se han puesto tres camas en lugar de dos, lo cual se denomina "habitaciones con camas cruzadas", aunque ha confiado en que la situación "vaya volviendo a la normalidad a partir del momento en el que ya se establece una actividad asistencial normal".

Por otro lado y en relación al Hospital de Cáceres, Vergeles ha asegurado que van a seguir con su construcción "al mismo ritmo que se va construyendo" que es "aceptable" y con el que se ha mostrado "satisfecho", al tiempo que ha apuntado que van a intentar "por todos los medios" que los "perjuicios" para los extremeños "no sean ni uno más que lo que supone una mala decisión que se tomó en su día".

El consejero de Sanidad ha hecho estas declaraciones, preguntado por el tema, en una rueda de prensa en el Hospital Infanta Cristina en la que ha informado de la actividad asistencial del Área Sanitaria de Badajoz durante 2016.