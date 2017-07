Los hospitales de la Comunidad piden 35.000 donaciones de sangre durante la campaña de verano

Etiquetas

Los hospitales de la Comunidad de la Comunidad de Madrid han pedido en torno a 35.000 donaciones de sangre para cumplir los objetivos de su campaña de verano, según ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

Aunque las reservas de sangre se encuentran "por encima de los niveles óptimos", la red de hospitales han requerido donaciones diarias para cubrir, sobre todo, la constante demanda de plaquetas (ya que las bolsas caducan cada cinco días).

El verano, asegura el Centro de Transfusión, trae consigo una bajada de las donaciones, por lo que el Centro se ha movilizado y lanzado la campaña 'Disfruta del verano. Dona sangre antes de salir de vacaciones' en la que, a través de 32 puntos fijos de hospitales y 14 colectas diarias de calle, espera cubrir la demanda de cerca de 10.000 personas a lo largo del periodo estival.

"Los hospitales siguen funcionando, los pacientes no se van y nos necesitan. En torno a 10.000 personas pueden requerir transfusiones estos meses. No se trata sólo de atender posibles urgencias por accidentes, son enfermos oncológicos, cirugías programadas, personas con anemias crónicas, etc.", ha explicado la directora gerente del Centro de Transfusión, Luisa Barea.

La Comunidad de Madrid ha indicado que, además de los centros de donación, los madrileños cuentan desde agosto de 2015 con el teléfono gratuito 900303530 (de lunes a sábado en horario de 8.30 a 21 horas) para resolver dudas acerca de la donación de sangre o de médula. Desde su lanzamiento hace casi dos años, la red de consulta ha resuelto en torno a 9.000 dudas.