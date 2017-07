Las pruebas de biopsia pueden llevar a descartar de manera inapropiada riñones donados

Etiquetas

Investigadores han encontrado que el descarte de los riñones donados sobre la base de los hallazgos de la biopsia puede ser inapropiado. Los hallazgos, que se publican en el próximo número de 'Journal of the American Society of Nephrology', pueden ayudar a resolver la escasez de órganos al evitar que se desechen órganos valiosos.