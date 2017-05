(AMPLIACIÓN) EL CIE ALERTA DE QUE EN 2030 SE NECESITARÁN 40 MILLONES DE ENFERMERAS EN EL MUNDO, 20 MÁS DE LAS QUE HAY AHORA

Etiquetas

Judith Shamian, presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), alertó este lunes de que en el año 2030 se necesitarán 40 millones de empleos de Enfermería en el mundo, 20 millones más de enfermeras de las que hay en estos momentos, un objetivo casi imposible si no se produce un cambio en la mentalidad de los gobiernos y se apuesta por la formación enfermera.Shamian hizo esta advertencia en el Congreso Internacional de Enfermeras, que se celebra en Barcelona, en donde además agregó que "hoy ya hay países que no son capaces de encontrar las enfermeras que necesitan en otros países" y esta circunstancia pone en peligro los sistemas nacionales de salud.Indicó que el cambio de modelo de atención -ya no hay que formar para enfermos agudos sino para crónicos- debe centrar el futuro de la enfermería mundial.La presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras destacó que hay una gran preocupación por los millones de jóvenes que se encuentran sin trabajo y que podrían ser una solución si apuestan por los estudios de Enfermería, pero para eso se necesita una planificación adecuada.También se mostró preocupada "porque cada vez hay una mayor privatización en la formación de enfermeros en el mundo" y esto, en su opinión, "pone en peligro una adecuada acreditación"."La Enfermería no es un gasto para los gobiernos, sino una inversión. Invertir en sanidad es invertir en crecimiento económico", aseveró Shamian.Por último, subrayó el "importante papel que juegan las enfermeras en las crisis humanitarias", ya que son las primeras en llegar y conectar con los sistemas sanitarios autóctonos.Por su parte, Rowaida Al Maaitah, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Jordania y asesora de la princesa Muna Al Hussein, que también participa en este congreso que reúne a más de 10.000 enfermeras, insistió en la importancia del "empoderamiento de las enfermeras", que son el tejido que sustenta los sistemas de salud de todo el mundo.